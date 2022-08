NEPRIJATNO! DALILA SNIMALA ACU LUKASA, EVO ŠTA JE ON URADIO U TOM TRENUTKU: Odmah otišla osramoćena

Naime, Dalila je u izlasku bila s drugaricom Marijanom Zonjić i još nekoliko prijatelja, a kako je sjedila za stolom tik do bine, koji je obično rezervisan za muzičare, cijelo veče je oblijetala oko folkera koji nije pokazao ni trunku interesovanja za nju, pa joj je pokazao srednji prst, prenosi “Republika“.

– Dalila i Marijana su se sa društvom smjestile za sto i već tada su je mnogi prepoznali pošto je taj separe na najboljem mjestu. Naručile su nekoliko flaša šampanjca, prvo su samo sjedile i snimale se telefonima da bi poslije poskakale da igraju. Tu su prilazile neke djevojke da se slikaju s njom, Dalila je izlazila u susret i pozirala s Marijanom. Poslije, kad je predgrupa završila svoj dio, izašao je Lukas. Tad su poskakale da igraju, Dalila je Lukasa sve vrijeme mjerkala, snimala ga telefonom, da bi na kraju čekala prvu priliku da s njim popriča – kaže izvor za “Republiku” na početku i otkriva da je neprijatna scena uslijedila kada se Lukas vratio s pauze da pjeva sljedeći blok:

– Kad se Aca vratio s prve pauze, imao je veliki uvod u sljedeću pjesmu. Svirao je na klavijaturi i Dalili je prvo uzvratio mahanjem kad mu se javila, pa je to shvatila kao znak da mu priđe. Kad je došla do njegove klavijature, obratila mu se dok je snimala sve telefonom, a on joj je pokazao srednji prst. Tek tad je shvatila koliko ima sati, pa se poslije povukla u separe.

Zadrugarka je poslije neprijatne scene samo snimala provod u separeu, šampanjce koji su stizali i društvo s kojim je bila.

– Vidjelo se da je Dalili bilo neprijatno, posebno što su mnogi koji su se provodili pored videli šta je Lukas uradio. Marijana je pozvala Dalilu jer je vidjela šta se desilo, ali joj je ona odmahnula rukom i rekla da ništa drugo od njega i nije očekivala. Onda su opet ustale da igraju, naručivale su najskuplje šampanjce, pa se provod kod prijatelja nastavio do duboko u noć – kaže sagovornik za gorepomenuti portal.

