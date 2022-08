“BIZARNO MI JE TO”, ĐEDOVIĆ ŠOKIRAO O DEJANU I DALILI: Jedna stvar mu nikako nije jasna nakon Zadruge

– Misliš li da se još uvijek pravi ograda u Šepku u režiji Dejana i Dalile?

Ne mislim. Kad sam napisao da mi je nevjerovatno, gledao sam emisiju, Dalila je bila gost, nevjerovatno mi je činjenica da su Dalila i Dejan i dalje u braku. Poslije svega… Ljudi idu na mora, kupuju kola, ona ima nekog drugog, Dejan ima Aleksandru, snimaju se, zezaju, a Dalila i Dejan formalno još u braku. Mića nam je razvalio mozak sa institucijom braka. Onda se oni formalno i dalje varaju. To mi je fleš bio u glavi. Ljudi su komentarisali to na način, Dalila je ostavila Dejana, našla dečka. Svi je prozivali da ga vara. Vara i on nju i ona njega, razumijete li sumanutost svega. Pa se oko prezimena… Mi se vučemo u nekom vrzinom kolu. Iskreno, nije mi zanimljivo više. Meni nije kad pomislim na sva ona ludila. Pa mi onda pišu, znaš li kako idu sudski procesi? Da, znam. Druže, idi na sporazumni razvod braka, pa za koliko su se Kija i Sloba razveli… A povrh svega toga, u cijeloj toj emisiji, Dalila u desetoj priči kaže: “Ko hoće nađe način, ko neće nađe izgovor”. Ja stavim to na stori, ona kaže: “Pa nisam za to rekla”. Sumanuto je da smo mlatili rukama “Brak je institucija”. Djevojko, ti si i dalje u braku, gospodine, ti isto. Tamo smo ljudima j*bali majku zarad formalnosti. Kažu mi da Karamujić od januara ne radi, poludio od nas – rekao je Đedović, piše Pink.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari