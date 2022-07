“ISKORISTIO ME JE, VJEROVALA SAM MU!” – Oglasila se Sandra Rešić nakon vijesti da su Anđelo i Dalila U VEZI

Naime, bivša zadrugarka je krenula na put sa misterioznim muškarcem, koji ima sličnu odjeću i sat kao Ranković.

Društvene mreže su preplavile slike, a svi čekaju trenutak da Dalila pokaže njegovo lice. Ekipa portala “Pink.rs” kontaktirala je Sandru Rešić, Anđelovu bivšu djevojku, kako bi pomogla da se otkrije da li je ovo on.

– Da, upravo mi je preplavljen inboks slikama i snimcima baš tim, od sata preko šortsa teksas, do palca na ruci, sve onako obilježeno bojama. I na kraju jedna od omiljenih pjesama valjda njegovih, Relja izvodi ja mislim. Iskreno, ne znam šta da kažem, kuglu nemam, mogu samo da sumnjam, da pravo kažem – ne zanima me. Ali ako jeste tačno, za nju nemam ništa da kažem, ona je slobodna djevojka, može da radi sta hoće, a on, opet ponavljam, ako je istina, ne tvrdim, niti mogu znam, onda samo mogu da kažem iskoristio je moju emociju i to onako najniže, razočarana sam u sebe, što nisam vjerovala sopstvenim riječima. Vjerovala sam njemu. Ako je istina, onda sam ja zvanično liječila njegovu depresiju za njom. A onda, dragi moji, sam ja najveća budala na svijetu, a njemu na dušu sve. Zloupotreba tuđih emocija kroz priču o divnom vaspitanju, dajte molim vas – rekla je Sandra.

