NE ŽELI DA ČUJE ZA MATEJU: “Neću da se njegovo ime veže za moje!” – Anđela Đuričić NIKAD SUROVIJA

U emisiji “Narod pita” voditeljka Dušica Jakovljević ugostila je Mensura Ajdarpašića i Anđelu Đuričić, piše Srbija danas.

Uslijedilo je telefonsko uključenje.

– Dobro veče, Darinka iz Novog Sada kraj telefona. Željela bih da kažem šta me je najviše iznenadilo u rijalitiju. Anđelo je gledao samo da bude sa djevojkama u pretkodne dvije sezone, Mateja takođe, Filip Car je totalna bud*la, oprao je Dalilu od svega što je radila, takođe Zola. Dejan i Dino su bili za primjer, najveće muške alapače su bili Stefan i Miki. Zaboravili su kako se Stefan ponašao prema djevojkama, Miki takođe. Gruja i Mima su dvije velike nule, ne znam kako si izdržala sa njima u studiju, Dušice – rekla je gledateljka.

– Meni je to fenomen, meni je zanimljivo da gledam osobu koju sam gledala kakao se ponaša unutra i nakon izgleda nakon rijalitija – rekla je Dušica.

– Sanja je bila dobra ali je potonula, Anđela me je u jednom momnetu razočarala. Željela je da natjera Mateju na neke stvari, nisu u 19. vijeku, ne množeš ga natjerati da bude sa tobom, smijao se tvom ponašanju, a drugi su ga podržali u tome. Mensur je napravio propust kada je ušao u vezu sa Milicom, nije mu trebala svađa i prepirka sa njom. Matora je sinoć prevazišla svaku mjeru, nije ni čudo što želi da se druži sa Anđelom, ona je takođe proganjala Mateju, to im je zajednička osobina – rekla je gledateljka.

– Ja neću da ćutim, želim da kažem da cijenim jako vaše mišljenje i uvažavam – rekla je Anđela.

– Sada si ironična, da je on pristao da bude sa tobom, ko zna šta je bilo. Na sve to, hvališ sama sebe, to treba neko drugi da radi – rekla je gledateljka.

– Šta ću, kada sam najbolja – kazala je Anđela.

– Greška ti je i što se družiš sa Franom, pored toga što ističeš svoj moral u tolikoj mjeri – dodala je gledateljka.

– Moja porodica je podržala moje prijateljstvo, nemaju ništa protov njega – rekla je Anđela.

– Anđela, nekada je djelovalo da ti insistiraš na razgovoru sa Matejom, to ljudi pampte – rekla je Dušica.

– Da toga, ne bi imali šta da mi zamjere. Generalno mi se nije dopala njena boja glasa dok je govorila sve to, nije do komentara nego do njenog nastupa. Mogla je mirnijim tonom da mi se obrati – kazala je Anđela.

– Mislim da gledateljka nije pričala visokim tonom.

– Da li bi se družila sa Matejom, nemoj da misliš da su drugi mnogo bolji od njega – reklao je Mensur.

– Ne želim da se njegovo ime veže za mene, ne zanima me ta osoba – dodala je Anđela.

