ALEKS OTKRILA DA LI JE DEJAN VOLIO DALILU VIŠE OD NJE – Nikolićeva progovorila o Dragojevićevoj bivšoj supruzi!

Aleksandra Nikolić je bila učesnik pete sezone rijalitija “Zadruga 5”, a ostala je do samog finala. Njeno učešće je obilježila veza sa Dejanom Dragojevićem koji se nakon razvoda od Dalile Dragojević upustio u vezu sa lijepom starletom.

Veza Dragojevića i Aleksandre intrigira javnost, ali se uz njegovo ime i dalje provlači i Dalila koja je bila njegova velika ljubav. Nikolićeva je sada dala odgovore na pitanja koja se tiču Dejana i njegove bivše supruge, a prema njenim odgovorima da se zaključiti da ih njihov odnos uopšte više ne brine.

Da li si sajvetovala Dejana kako da podijeli imovinu sa Dalilom?

– Ne, niti sam sa njim o tome pričala, niti o tome razmišljam. To je priča koja je završena i koju više ne pominjemo.

Hoće li uzeti taj automobil koji je ostao kod Dalile?

– Smatram da ne treba da uzme auto, po mom mišljenju ne treba da ima bilo kakvu dodirnu tačku sa njom i sa stvarima koje su kod nje. On jeste u rijalitiju dok smo bili rekao da je on od svojih para kupio taj auto, međutim, mislim da je odustao i od tih kola. To je završena priča i nema potrebe da bilo šta deli s njom.

Da li misliš da je Dalilu volio više od tebe?

– Svaka ljubav je posebna na svoj način. Sve da je nju volio najviše na svijetu, ta ljubav se ugasila kada se ona ponašala monstruozno prema njemu. Iskrena da budem, poslije mene teško da će voljeti neku drugu tako jako! Ja se volim posebno i na neki poseban način. Ja sam bila tu u nekim trenucima koji su njemu bili jako teški i mislim da sam posebna u njegovim očima.

Kako Dalila zna koliko para Dejan ima na računu?

– Ne znam da li zna i kako zna, jer ni ja to ne znam, ne ulazim u to. To pitanje kako ona zna moraš da postaviš njoj.

Šta misliš nakon svega o njoj?

– Komentarisala sam više puta, ne bih da pričam o njoj jer mi nju više uopšte ne pominjemo. Katastrofa šta je uradila i napravila, prvenstveno sebi od života, na koji način je sve to uradila, ali svako o sebi govori. Jesam rekla da nije zaslužila drugo mjesto i da sam ja zaslužila da budem bolje plasirana od nje, a to i dalje mislim, piše Informer.

