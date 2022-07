OGLASIO SE VLADIMIR TOMOVIĆ PRVI PUT NAKON FINALA ZADRUGE: Evo šta je rekao o Dejanovoj pobjedi, SPOMENUO I DALILU

On je bio u rijalitiju sa Davidom Dragojevićem i tadašnjom njegovom vjerenicom Aleksandrom Subotić, ali i u narednoj sezoni sa Dejanom i Dalilom, kada ga je Dragojevićka jako uvijredila pomenuvši mu pokojnog oca.

– Jesam ono što standarndo, na telefonu, a nisam ovako gledao. O Dejanu mislim sve najbolje, o drugom mestu sve najbolje i o trećem sve najbolje. Osim sa Anđelom, koju ne poznajem, o drugo dvoje… Ne pričaju oni o meni, ni ja o njima. Oni su se predstavili na način na koji su želeli, publika je odlučila. On je pobednik, ona je bila druga, to je naša… bolje ćuti Vladimire – rekao je Tomović kroz smeh.

Ipak, smatra da se u ovoj sezoni Zadruge dogodila jedna dobra stvar, a to je da su braća Dejan i David ponovo bliski.

– Utisak “Zadruge 5” je da je krovno da su braća zajedno. Ma kakav taj Dejan bio kad sam ja u pitanju, kako je komentarisao mene, ma kakav taj David bio prema meni dok je bio sa Aleksandrom, kao čovek koji prati rijaliti, srećan sam što su dva brata zajedno. To je nešto što treba da bude ideal svih nas. Jedna porodica je zajedno. Dejan i Dalila su se razveli, pa dobro. Ona naći boljeg, on bolju. Ako je nešto dobro donela “Zadruga 5” je da se porodica sjedinila. To mi je utisak ove sezone – kaže on.

Kada smo ga pitali kako on kao ponosni Crnogorac komentariše Dalilinu prevaru sa Filipom Carem, rekao je:

– Ona je mene jako uvredila u “Zadruzi 3”. Nema potrebe da ja… Ja sam neko ko, kad vidi osobu da je izvrnuta napadima, nekom linču, smatram da je ne treba satanizovati. Sama će ona da se nosi s tim, nije ni njoj lako. Uradila je šta je uradila. Da li ću biti bolji čovek ako kažem nešto? Neću. Ako je ona bila u tom trenutku srećna, neka je. Ne želim joj ništa loše, oprostio sam joj. Kakav bih ja čovek bio kad bih samo razmišljao šta su drugi loše uradili meni? Ako ne oprostiš, nemoj sutra da tražiš oprost. Ona je meni prišla u Zadruzi, izvinila se, pružila je ruku mog bratu, on ju je prihvatio, ja nisam mogao da pređem preko toga.

Vladimir misli i da je Dejan oporavdano trijumfovao.

– Onaj ko je pobedio je zaslužio pobedu. Uvek sam govorio, ma šta mislio o pobedniku, onaj ko je pobedio, zaslužio je. Na koji način, da li je viša sila, narod, kosmos uticao na to, uvek treba pružiti ruku pobedniku i onom bolje plasiranom od sebe. Ta pobeda je stanje našeg naroda – priča on i dodaje da je imao favorita u “Zadruzi 5”.

– Meni je žao što nije moj prijatelj Zola pobedio, ali on ne može da pobedi, on je konj. Za njega sam navijao. Rekao sam mu da nisam znao da je ovoliki konj. Mnogo ga volim, ali takvog ata nema nijedna ergela, piše srbija danas.

