DVA SATA GA UBIJEĐIVAO U SVOJU LJUBAV: Peca ZAHTJEVAO od Takija da uradi OVO – Pristao bez OKLIJEVANJA!

Tema broj jedan u domaćim medijima danima je svakako skandalozna veza Maje Marinković i Petra Raspopovića, zvanog Peca, kojeg je starleta preotela najboljoj drugarici Aleksandri Subotić. Ipak, kako prolazi vrijeme, strasti se polako stišavaju, pa je konačno i Majin otac, a Pecin drug Radomir Marinković Taki prihvatio kćerkinu novu ljubav.

Nakon što je razgovarao sa lćerkom, njega je pozvao i Raspopović i ubijedio ga da Maju zaista voli i da mu ona nije prolazna avantura. Tom prilikom on je tražio od Takija da pošalje u Crnu Goru Marinkovićkin pasoš, jer želi da je odvede na neku egzotičnu destinaciju. Naime, kada su u javnost izašle fotografije na kojima se Maja i Peca ljube u bazenu, njih dvoje su pobjegli na primorje kako bi se sklonili od svega, a zvijezda “Zadruge” je granicu prešla s ličnom kartom. Da bi nastavila putovanje, putne isprave su joj neophodne, a jedino joj ih Taki može poslati.

– Maja nije smjela da ode kod Takija u kuću, ni da mu se javi na telefon kada su osvanule njene i Pecine slike. Brže-bolje je spakovala to malo stvari što je imala, tražila je i od drugarice da joj pozajmi neke osnovne odevne komade i tako otišla u Crnu Goru. Maja je prešla granicu s ličnom kartom, nije ponijela pasoš, on je ostao kod Takija u stanu i zbog toga Petar nije imao izbora, već je morao otvoreno o svemu da porazgovara sa ocem svoje nove djevojke – kaže izvor i nastavlja:

– Petar je nazvao Takija, pričali su duže od dva sata, rekao mu je da se on i Maja vole, da su u vezi više mjeseci, ali i da njegov i Aleksandrin brak nije funkcionisao duži vremenski period. On je Takiju rekao: “Razumijem ja tebe skroz, mi smo tolike godine bili prijatelji, šta misliš da me nije bilo sramota da te gledam u oči? Pa jeste, vjeruj mi da jeste, ali to je ljubav! Volim Maju, nama dvoma je lijepo zajedno. Nije Maja kriva što sam ja prevario Aleksandru.”

I tako je on pričao, a Taki s knedlom u grlu samo pažljivo slušao i rekao poneko “da”. Onda je Peca njemu objašnjavao da on i Aleksandra nisu bili intimni nekoliko mjeseci, ali i da ima velike planove s Majom – ispričao je izvor i objasnio zbog čega je Raspopović tražio Marinkoviću da pošalje kćerkin pasoš, piše Srbija danas.

– Peca je rekao Takiju da će on čuvati Maju i da će biti dobar prema njoj. Onda mu je rekao da su njih dvoje odlučili da odu na neku dalju destinaciju. Hoće da budu sami, daleko od medija, ali i i ljudi koji su upućeni u cijelu aferu. Šta će, Taki je pristao i poslao isti dan Maji pasoš u Crnu Goru. Taki mi je rekao da mu se Petar požalio na ovoliku medijsku pažnju. On nije navikao da se ovoliko piše o njemu, posebno ne na ovaj način. Plaši se da ovo sve može da mu ugrozi i posao, ipak je on ozbiljan investitor, plaši se da će mu ljudi manje vjerovati poslije ovih naslova i da će teže sklapati poslove – završava izvor.

