RASKINUO UGOVOR SA GRANDOM DA BI UŠAO U ZADRUGU: Pjevač potvrdio ulazak u šestu sezonu rijalitija

Rijaliti ,,Zadruga 6″ počinje od septrembra, nakon uspješne pete sezone čelnik televizije Pink Željko Mitrović odlučio je da produži još jedan serijal. Dosta se spekuliše ko će se naći na listi novih zadrugara, a sada je isplivalo još jedno ime.

U pitanju je Nikola Sretenović, mladi pjevač iz centra Beograda, kruga dvojke, koji se takmičio u muzičkom programu ,,Zvezde Granda”. Nikola je za portal Republika.rs otkrio i pod kojim uslovima je pristao da se nađe na velelepnom imanju, ali i koga od zadrugara već poznaje dugi niz godina.

– Potpisao sam ugovor za Zadrugu 6, to je istina. Ulazim da se pokažem kao pjevač, jer je to moj primarni posao i da pokažem svoj talenat kao glavni adut i kvalitet. Naravno, zanimljivo mi je sve to i želio bih da vidim koliko sam daleko spreman da idem u psihološkoj igri, kao što je ovaj rijaliti, jer sam svjestan gdje ulazim – govori Nikola.

– Nemam ugovor sa Grandom, ja sam ispao prije potpisivanja ugovora! Ali odlučio sam se za Zadrugu, jer mi je upalo na bum i vidio sam u tome kao dobru šansu da se pokažem narodu i ispromovišem na najbolji mogući način.

Da li si imao neke posebne uslove?

– Samim ulaskom prihvataš sve uslove koji su već poznati, niko te nije tukao da uđeš, ako uspiješ da se izboriš sam sa sobom, što je zapravo i najveći test, onda si uspio cijeli rijaliti da savladaš. Nikakvi specijalni uslovi ti nisu potrebni, niti sam ja tražio, o honoraru neću da pričam, ali što se tiče uslova, nisam ništa specijalno tražio.

Koga poznaješ od starih zadrugara?

– Znam Maju Marinković, Aleksandru Subotić, Taru Simov, Ša sam upoznao. Uglavnom ih znam sve, jer sam pjevao u Zadruzi.

Da li si u vezi ili slobodan?

– Slobodan, nemam za sada djevojku , da imam djevojku, ne bih ulazio, jer bi je sigurno prevario, piše Srbija danas.

