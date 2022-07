DIREKTNO IZ CRNE GORE! OGLASILA SE MAJA: Evo šta je rekla o Sandri Subotić, A ONDA SPOMENULA I FILIPA CARA

Maja Marinković ne prestaje da puni novinske natpise od kako je portal Pink.rs objavio da je u vezi sa Pecom Raspopovićem, suprugom Aleksandre Subotić. Tako su se pojavile i spekulacije da Maja želi da istera Aleksandru iz Novog Sada i vrati je u Kaluđericu.

Maja se oglasila za pomenuti portal povodom ovih navoda, a inače uživa u Crnoj Gori sa novim izabranikom, gdje su više puta uhvaćeni zajedno.

– Želim da demantujem, nisam rekla da Aleksandra treba da se vrati u Kaluđericu i da ostavi mog oca na miru, ja to uopšte nisam rekla. Ne interesuje me ta priča. Nikoga ne provociram, živim svoj život. Mi smo zajedno, ali ja nikoga ne provociram. niti sam to izjavila, niti neko nekoga tjera iz kuće, to je glupost – rekla je Maja.

Maja se osvrnula i na sve ljude koji su je prethodnih nekoliko dana komentarisali i osuđivali zbog ulaska u vezu sa suprugom najbolje drugarice.

– Što se tiče osoba koje me komentarišu, to ćemo polako. Neću ostati dužna nikome ko je rekao ružno za mene, a gori su sto puta – izjavila je Maja.

Filip Car je na kratko prokomentarisao ovu aferu sinoć u emisiji “Amidži šou”.

– Ne bih ulazio u to i ne bih sudio, jer ko sam ja da sudim, ali sam čuo da je ispunjen i zreo čovjek – istakao je Filip sinoć.

Maju su upitali kako ovo komentariše.

– Ne zanima me Filip, ne komentarišem nikoga, isključivo svoj odnos, drugi ljudi me ne interesuju – istakla je Marinkovićeva, prenosi Pink.rs.

Facebook komentari