U SUBOTU POČINJE ZADRUGA 6 – Željko Mitrović NAJAVIO SPEKTAKL: “Daćemo sve od SEBE!”

Prvi čovek “Pinka” Željko Mitrović potvrdio je večeras da nas vrlo brzo očekuje “Zadruga 6”.Zadruge 6 će apsolutno biti! Ja čak mislim da će krenuti nešto ranije, možda 3. septembra, to je subota. To je dobar termin. Kasting će biti spektakularan, daćemo sve od sebe, gledaoci će biti zadovoljni – kazao je Željko Mitrović na žurki povodom kraja “Zadruge 5”.Bićemo kreativni, mislim da ću napraviti jednu uličicu ovde sa ministarstvima… Ministarstvo ljubavi, misli, biće svega – dodao je on u uključenju u program “Pinka”,piše Srbijadanas

Peta sezona ovog rijalitija se, podsetimo, završila juče, a pobednik iste je Dejan Dragojević.

Facebook komentari