Uznemiravajuće – Klijenti su je silov..i i tukli, 2 dana je držali vezanu: Mina zbog pros..tucije prošla pakao, bila na psihijatriji, uslijedio horor!

Ona je postala dio šou programa još kao maloljetna, a onda je u Zadruzi prva priznala da se bavila pros..tucijom. Mina ne krije da ima tešku životnu priču, a prije nekoliko godina pretrpjela je dvodnevno psihičko i fizičko mučenje od svojih klijenata poslije čega je završila na psihijatriji.

Izvor blizak Mini jednom prilikom otkrio je kroz koji pakao je starleta prošla i kako zamalo nije izgubila glavu.

“Mina je vrlo mlada počela da se bavi pros..tucijom i bile je neiskusna, bitno joj je bilo samo da zaradi, pa je na početku pristajala na sve. Kasnije ju je m.kro tjerao da radi gr.pnjake, a iako to nije željela, nije mogla da mu se suprotstavi. Tada je i prošla kroz pravi pakao kada su je trojica biznismena koji su došli iz inostranstva u Beograd pokupili i odveli u stan”, priča izvor blizak Mini i objašnjava kakvu torturu je proživjela tada.

“U početku su, kako mi je Mina sama pričala, bili fini, a onda su počeli brutalno da se iživljavaju nad njom. Sva trojica su je redom si..vali, šutirali i pljuvali. Iako im je više puta skrenula pažnju da joj je loše, oni je nisu slušali, a kada je pokušala da se obračuna sa njima, udarali su je palicom po glavi i na kraju su je vezali i zlostavljali na sve moguće načine”, kaže navodno izvor i dodaje da je tada jedva izvukla živu glavu.

Navodno, nakon ove jezive torture starleta je pomišljala na najgore.

“Minu su ti momci zaključali u stan, gdje je sa njima provela dva dana. Poslije takve torture, si..vanja i prebijanja, nije mogla da dođe sebi. Kada su je vratili m.krou, bila je totalno van sebe, nakon čega je završila na psihijatriji. Njoj su ti dani maltretiranja zauvijek urezani u glavi, čak je u nekim trenucima razmišljala da nakon takvog zlostavljanja presudi sama sebi. Sva sreća pa je imala pored sebe ljude koji je stvarno vole, pa je uspjela nekako to da prevaziđe”.

Mini je bilo jako teško i da priča o ovome.

“Nisam željela da se o ovome priča baš zato što mi je to bolna i teška tema. Ali kad sam za sve bila iskrena, pričat ću i o ovome, prvi i posljednji put”, rekla je Vrbaški i potvrdila:

“I danas zbog tih noći proživljavam traume. Bukvalno su se na sve načine iživljavali nada mnom. Preklinjala sam ih da prestanu, ali nakon toga su me tukli, čupali, polivali. Ne znam kako sam ostala živa. Ali stvarno. Nakon toga pakla redovno sam išla kod psihijatra da skrenem misli sa te teme, najgore traume vučem od tada. Danima sam sjedila i plakala u svom stanu, nikome se nisam javljala. Skroz sam bila bespomoćna, nije mi bilo do života. Vi ne znate kako je to kada vas trojica muškaraca istovremeno si.uje, bije, maltretira. Ali, eto, evo me sada ovdje i ponosna sam što sam svjesna da sam pogriješila”, rekla je Mina svojevremeno sa suzama u očima, piše Kurir.

