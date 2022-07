EKSKLUZIVNO! Marko Osmakčić pet dana pred finale uputio poruku PRODUKCIJI!

Marko Osmakčić napustio je rijaliti šou program “Zadruga 5” nakon što je zajedno sa ostatkom porodice lažirao smrt oca, Franja Osmakčića.

Marko je na samom početku razgovora otkrio zašto je na takav način izašao iz popularnog rijalitija:

– Vjerovatno si gledao vidio koji sam ja objavio, mnogi su vidjeli. U principu sam ja generalno sve rekao. Kada sam izašao nisam uopšte bio upućen da će se to na takav način uraditi niti je moj otac čuo ono što sam ga prozivao na blef, to je čuo tek kada sam ja bio u autu. Sve se slučajno poklopilo. U prvom momentu ja nisam znao, raspadao sam se dok nisam otišao iz “Zadruge” i saznao neke stvari. Razmišljao sam i sam da odem, ali nisam razgovarao sa produkcijom. Mene ne može niko uporediti sa Dalilom, Carom, Mensurom i onom gamadi od ljudi koji ih samo ucenjuju, nisam kao oni.

Zašto si bio nasilan prema Viktoriji i da li je ona to zaslužila?

– Ljudi vide dio kada ja nju ubacim u bazen. A nisu vidjeli kako ona mene maltretira 15 minuta i ne daje mi pare i za*ebava, mlatara mi novcem ispred nosa i vuče me, uhodi me i sprda, provocira me i vadi mi mast… To niko nije vidio. Ja je molim “Daj mi samo pare i popričat ćemo i sve”… To su hiljade scena gdje se predstavi da samo ja napravim skandal.

Ti si bio isprovociran i izrevoltiran i iz revolta si uzvraćao?

– Da, ali isto je jako važno reći nisam to radio odmah, na keca. Nije to bila prva svađa pa da sam na keca uzvratio. Ja sam tamo trpeo. Mjesecima sam trpio psihički teror i maltret s njene strane. Je*eš to kad ona meni opali šamar ili kad me štipa. To je najmanji problem. To fizičko maltretiranje meni nije toliki problem.

Da li si takav ranije bio i prema svojim drugim djevojkama?

– Ne. Nikada. Znam da mi mnogi ljudi neće vjerovati, reći će “Ma to je nemoguće, to si ti u suštini, sad se pereš”… Ali stvarno ne. U spoljnom svijetu opsovao majku ženi nisam. Ljudi ne mogu da shvate zašto onoliko psujem… Zato što tražim mehanizam da svoj bijes ispraznim. U tom zatvorenom prostoru, ti moraš da slušaš. Ja ne mogu da kažem “Ćao narode”, da sednem u auto i odem. Ja tu mogućnost nemam. Unutra moj lik, moja narav, traži mehanizam da se smiri. Znači ili moram da te opsujem, ili da te prebijem ili da te ubijem. Najbolja varijanta je da se sklonim. Ali unutra ne možeš da se skloniš. Ona ti dođe pa te prati, pa ti mlatara, pa ti baca stvari, pa ti kida krevet, pa ti urniše stvari, pa ti ne da da spavaš, pa te štipa, pa te tuče, pa te prebije… Koliko puta sam istolerisao da me prebije?

Da, ali vi nakon svega toga što ste imali vi opet završite u krevetu i imate se*s.

– Da, ali ja sam nju i zavolio, ne mogu ljudi to da shvate. I dalje imam emociju, mene to i dan danas drži. Koliko god ljudi mislili da se sprdam. Meni se nabacuje hiljadu žena, ali nije me prošlo. Ništa me nije prošlo. Ja sam bijesan kad se neko bavi zlobnim stvarima. Ali i nju razumijem, nije ni njoj lako. Malo je labilna, malo je prezaljubljena, malo je preposesivna… Te stvari radi možda nesvijesno. Nju je život našibao. Meni nakon svega bude žao. Par puta sada, ovdje u kući, legnem u krevet, bude mi krivo, bude mi žao… Kapiram je zašto neke stvari radi, pogrešne su, to normalni mozgovi ne mogu ni da skapiraju. Kroz nju prolazi i bijes, i inat, i mržnja, i povrijeđenost… Ja sam čovjek afekta i revolta. Puknem na pola sata, malo se ispsujem i izderem, ali nakon pola sata mogu sa njom da popijem čaj. Takav sam lik. Radim na principu vulkana. Impulsivan sam. Ali ne želim nikome nešto nažao, ni mene neke stvari nisu prošle. I dalje me muči, boli me, voleo bih da popričam sa njom.

Kako si reagovao na abor.tus, kako si se osećao u tom trenutku?

– Ne znam ni sam. Janjuš je rekao “Svašta sam prošao sa Majom, vidjet ćeš kad izađeš napolje, shvatiš da to nije bila ljubav nego neka boleština, navika”. Ali evo izašao sam prije tri i po nedjelje, meni to nije bila boleština i navika. Kad legnem sada u krevet, fali mi. Ne radi se više o strasti. Hiljade i hiljade ponuda imam od žena, ali ja još nisam u stanju ni da spavam sa nekom ženskom osobom. Koliko god se sprdao, muče me neke stvari. Znam da je malo pokvarena, znam da je malo vrckava i ku*vasta u tim nekim postupcima, ali znam da me ludački voli.

Jel se kaješ zbog nečega učinjenog u Zadruzi? Da li si pokušao da dođeš do njene bake da joj ibjasniš kako se i zašto se to tako izdešavalo?

– Ja nisam neki momak koji ima djevojku, pravi skandale, napade, a onda se obraćam njenima. Nisam takav. Malo sam inteligentniji i svjestan sam – nema od toga ništa. Nema smisla da stupim sa njenom bakom u kontakt, teško je da ona može da ima razumevanja. Viktorija jeste provocirala i čačkala mečku, ali teško da će baka reći “Sinko ja tebe sve razumijem”, kad je vidjela kako je bacam u bazen i kako je psujem.

Kada pogledaš sebe i klipove iz Zadruge, koji je klip zbog kojeg se najviše kaješ?

– Kajem se zbog videa u garderoberu. Nisam pukao iz čista mira, trpeo sam svašta mjesecima, ali mi je krivo. Nije trebalo tako. Potresao me je i vidio kada sam išao da se pomirim sa Marjanom, pa smo se Viktorija i ja otvorili jedno drugom i zaplakali ispred hotela. Tu zapravo vidiš koliko se dvoje ljudi voli. Nije to samo strast.

Da si ostao u Zadruzi jel bi zadržao njenu trudnoću.

– Ne, moje mišljenje bi ostalo isto. Ali sam se možda zeznuo u postupcima… Mislio sam da ćemo kad izađemo iz rijalitija otići svako na svoju stranu, ali ne… Probudim se u pola noći, krenu mi suze, grlim onaj jastuk, zamišljam da je ona… Mnoge stvari mi se dešavaju, a opet, znam da je bila zlobna prema meni… Sve to mene boli.

Kako reaguju tvoji prijatelji i narod kad te vidi na ulici?

– 95 posto komentara su čista podrška. Gdje god krožim nema ni “m” od mržnje.

A šta se dešava sa kaznom?

– Nemam pojma. Kada sam izašao napolje nisam se javio ni produkciji ni nikome. Zvanično nisam diskvalifikovan. Znam da je moj prijatelj nazvao neku djevojku iz produkcije i pitao da li može neko po stvari moje da dođe, ona je rekla da može na kraju rijalitija da dođe “jer je Marko diskvalifikovan”. Ali iskreno, najviše smo oštećeni ja i Viktorija u toj priči, a ne produkcija. Nisam dobio nikakvu poruku, niko me nije kontaktirao, digli su ruke od mene i ja od njih. Ali prema tekstovima oni će me kao tužiti.

Da li bi se vratio ako bi te produkcija pozvala u “Zadruga 6”?

– Mnoge stvari bi morale da štimaju da bi se opet vratio. Na kraju, najveću štetu nosim ja. Ugled, reputacija… Viktorija isto… Ona je jadna u još goroj poziciji, ona tek nije svjesna šta je sebi uradila. Nisam zlopamtilo, mogli bi da pronađemo zajednički jezik… Može sa mnom da se dogovori sve, ali mora sve da štima. Ne želim ni sa kim rat.

Podsjetimo, zadrugarka Viktorija Mitrović ostala je u drugom stanju sa Markom Osmakčićem. Nakon saznanja da je zatrudnila, Marko ju je nagoravarao na abortus, a kako ona to nije želela da uradi, uslijedile su jezive prijetnje. Kako se spekulisalo posljednjih dana, porodica Osmakčić je čak lažirala smrt Markovog oca, samo kako bi Viktoriju naveli na prekid trudnoće. Ipak, kako je Markov otac otkrio, jedini razlog zbog kog je lažirao svoju smrt je taj da sina izvede iz rijalitija, piše Informer.

