“DA SAM ZNALA DA ĆE OVAKO BITI, JAČE BIH MU ŠAMARE LUPALA!” – Viki progovorila o ŽIVOTU van Zadruge

U toku je emisija “Pitanja starih zadrugara”. Voditeljka Ivana Šopić je najavila novo pitanje. Na ekranu se ponovo pojavila Sandra Čaprić:

– Pitanja za Viki: Imala si velike predispozicije da pobediš, znam da si se zaljubila iskreno, ali me zanima da li opravdavaš ono tvoje ponašanje i tuče, da li misliš da ćeš se vratiti na pravi put jer si majka?

– Ne opravdavam svoje ponašanje, smatram da sam se ogriješila o Marijanu ali i ona o mene. Nije trebalo tako da radimo. Što se Osmakčića tiče da sam znala da će ovako biti, jače bih mu šamare lupala. Ivana ja sam shvatila u posljednje tri nedjelje da mene ovdje u rijalitiju više ne zanima. To što ja ovdje ustajem i to što malo komentarišem to je moja zanimacija da mi prođe vrijeme, a da sam skrenula sa pravog puta jesam, a da ću se vratiti na pravi put hoću. Biću sa svojim djetetom, a i da mi moja porodica pomogne, dosta toga sam prišla. priredila porodici, i iz svega sam izvukla pouku i od sada moram da otovorim četvoro očiju i da se pazim, moram da radim na sebi, meni ovo nije potrebno.

– Bila sam dosta negativna, nisam se družila, nisam se smijala, zapostavila sam sve, a da sam izgubila šansu da budem na vrhu, ali svakako to što ona misli nije ništa lijepo i to nije razlog da pobjedim. Imam dovoljno kvaliteta za neke bolje stvari – rekla je Viki, piše Srbija danas.

