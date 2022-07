DALILA POBJEGLA IZ ZADRUGE: Iskoristila nepažnju produkcije, otvorila prozor i napustila imanje u Šimanovcima

Prošle noći na imanju u Šimanovcima bilo je izuzetno uzbudljivo, a Dalila Dragojević donela je konačnu odluku da pobegne sa imanja i to bez ikakvog pozdrava sa bilo kim. Naime, Dalila je bila suočena sa istinom tokom emisije ,,Gledanje klipova”, a potom je došlo do verbalnog suočavanja sa Filipom Carem, nakon čega je ona pobegla pod jorgan. No, kako zadrugari nisu na to obraćali pažnju, već su nastavili tok emisije, Dalila je nastavila dalje da drami, pa je uhvatila prozor kao idealno rešenje da privuče pažnju.

Ona je ustala iz kreveta, krenula ka prozoru, otvorila i iskočila kroz njega.Kroz isti ovaj prozor su i mnogi drugi zadrugari pokušali da pobegnu, pa se nešto kasnije i predomisle. Tako je bilo i sa Dragojevićkom, kojoj je verovatno samo malo pažnje nedostajalo, pa je želela da se poigra sa gledaocima i digne dramu,piše Srbijadanas

Detaljnije u videu ispod.

