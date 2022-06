OTKRILA KO POBJEĐUJE U ZADRUZI DESET DANA PRED FINALE: Pjevačica najavila ulazak u šestu sezonu – sprema se haos

Zorica Brunclik priredila je noćas koncert za pamćenje u Beogradu. Mnogobrojne poznate ličnosti rado su se odazvale njenom pozivu i zajedno sa njom otpevale svoje najveće hitove. Na sceni su se pojavile Šemsa Suljaković, Lepa Lukuć, Mile Kitić, Zorica Marković, Milica Todorović, Amar Gile, Goca Tržan, Marija Šerifović, Ilda Šaulić, Stoja Novaković i mnogi drugi.

Mi smo iskoristili priliku da razgovaramo sa Zoricom Marković pre nego što je stupila na scenu. Ona nam je ispričala anegdotu iz druženja sa Zoricom Brunclik, a zatim otkrila da li bi ušla u šestu sezonu rijaliti programa “Zadruga”.Ja ću vrlo rado ući ako me pozove produkcija. Ja volim rijaliti, bez obzira na to ko šta misli. Ja sam uvek svoja, ko god da je tamo, šta god ko radi, to mene ne zanima – rekla nam je Zorica, a zatim otkrila koga vidi kao pobednika pete sezone “Zadruge”:Ima ih dosta, sve zavisi koga će narod da odabere. Da li će izabrati nekog dobrog ili lošeg. Nadam se da će pobediti Dejan, Karić ili Miki. To bih volela, a najpre Miki – rekla nam je Zorica,piše Srbijadanas

Šta nam je još rekla Zorica saznajte u video prilogu u nastavku:

