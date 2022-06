PROVALIO NJENU IGRU DESET DANA PRED FINALE! Car raskrinkao Dalilin plan – Dejan ga potpuno uništio

Filip Car i Lazar Čolić Zola noćas su se osamili tokom žurke i otvorili dušu jedan drugome o ljubavnim problemima. Car se žalio na njegov odnos sa Dalilom Dragojević.

– Prevarrila mene i sto ljudi da mene voli, daj Zola molim te. Žena koja me voli, dozvolila je sebi da pleše onako sa one dve trake na si**ma, a vidi mene da sam ja u ku**u. To su priče za laku noć… Ja dok sam bio racionalan, rešavao sam drugačije. Neko ko je napravio onakve stvari, pa dozvoljava sebi da onako pleše pored momaka sa kojima je bila povezivana ili u braku. Znam ja šta su žene koje vole i kako se ponašaju – besneo je Car.

– Nema takvih žena više, znam o čemu pričaš – dodao je Zola.Ma daj, idi u Dervetnu ili ja Crikvenicu, da vidiš da ih nema. Da ja danas ležim pored bazena, a ona prolazi i ide u Rajski vrt da traži pare.

– Sedimo ovde, ona kaže da ti je oprala 15 majici, a ti ni hvala da joj kažeš – rekao je Zola.

– Mani me Zola, ona je oprala da bi imala šta da kaže. Hoće ili da je psujem ili da idem drugoj, pa da bude jadna. E nećeš! Deset dana pred kraj sam shvatio igru, e nećeš dobiti ni jedno, a ni drugo. Kad izađem napolje, nema žena. Avantura, avantura, ozbiljno, ozbiljno… Šta sam ja doživeo, da priča na njenim uspomenama o bivšima, da se na mojim posvađa sa bivšim mužem, a na njegovim plače – rekao je Car.Da je zovem – pitaoo je Zola.

Lazar Čolić Zola, Filip CarFoto: Youtube printscreen/Zadruga official

– Koga bre – uzvratio je Car.

– Moju mama Bosu, pa koga – rekao je Zola.

– Bolje nju, bar će nešto pametnije da mi kaže… Ovo je pametno, kažem za Anđela. Malo ljubljenja, šetaš se pod ručicu i kući… On (Dejan) mi je i razj**ao mozak svojim izlaganjem – rekao je Filip.

– Ja se slažem sa tobom u onome što si rekao – rekao je Zola.

Lazar Čolić Zola, Filip CarFoto: Youtube printscreen/Zadruga official

– Napravio sam od sebe indijanca koji nema karakter i obraz – rekao je Car.

– Napravio si kad si je psovao i sve to, to ti ne treba, to je moje mišljenje – dodao je Zola

– Žene kad shvate da mogu, one samo rade. Nevena kad je osetila da može, išla tamo sa Krletom. Ova kad je osetila da može, išla radila sa Dejanom šta joj se pi**i htelo, a kad ne može, plače – rekao je Car,piše Srbijadanas

Detaljnije pogledajte u nastavku:

