“NIJE ON BAŠ TOLIKI MONSTRUM! POD UTICAJEM SVOG OCA JE!” – Marijana stala na stranu Osmakčića, pa ga PRAVDALA

U toku prethodne noći, pred “Izbacivanje” Marijana Zonjić pozvana je na intervju u novom dijelu Zadruge, a tada je progovorila o bivšem dečku i diskvalifikovanom zadrugaru Marku Osmakčiću.

– Ja smatram da on nije baš takav monstrum nego mislim da je sve to uticaj njegovog oca. Ako je stvarno on to uradio, onda je to katastrofa. MArko je ovde živio u nekoj zabludi. Sam je o sebi dovoljno rekao, ni jedna normalna djevojka neće biti sa njim nikada. Žao mi je što se to desilo Viki, ona nije loš lik. Ja ne znam kako će se ona izdaći iz svega – rekla je ona.

