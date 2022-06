“NE BIH VOLJELA DA GA VIDIM!” – Dalila GRCALA U SUZAMA – Ne smije da se SUSRETNE OČI U OČI SA OCEM?

Dalila Dragojević razgovarala je sa Darkom Tanasijevićem sinoć pred izbacivanje. Oni su se dotakli njenog oca, Huse Mujića, što je totalno slomilo Dragojevićku i prolila je more suza.

– Mnogo me boli što sam mu priredila sve ove stvari. On je najbolji čovjek na svijetu, a ja sam neko ko rijetko kad priušti da on bude ponosan na mene i to me ubija. Ja ću dati sve od sebe, ali mislim da sam mu toliko boli nanijela, ali svaki poklon i bilo šta ne može da mu vrati osmijeh na lice. Vjerujem da će biti bolje, ali nikad sebi ovo neću oprostiti. Rekao mi je da ne psujem i da se držimo zajedno. Kao sad da ga gledam kad nas je pratio, vidjela sam mu tugu u očima, a trudio da se da bude nasmijan – jecala je Dalila.

– Ja očekujem da će da dođe Ljuba i njen Mirko – govorila je Dalila.

– Je l’ bi voljela da vidiš oca? – pitao je Darko Tanasijević.

– Ne bih voljela, ne mogu da se tek tako susretnem sa njim. Najviše bih voljela da ga vidim, to je logično. Ja ne vidim dane – rekla je ona.

– Je l’ ćete ti i Filip biti zajedno u Beogradu? – pitao je voditelj.

– On je rekao da će da ga dočekaju prijatelji, mene moji, pa da se poslije čujemo. Ko zna da li ćemo da izađemo zajedno? – odgovorila je Dalila, piše Srbija danas.

