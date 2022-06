“JA SAM VIDIO DA ME GLEDA ŽENA PORED MUŽA!” – Car primijetio da Dalila NIJE BILA SRETNA sa Dejanom U BRAKU

Dalila Dragojević i Filip Car su sinoć imali raspravu oko njenog braka sa Dejanom Dragojevićem.

Car tvrdi da ona nije bila sretna, čim je gledala u njega.

– Nije ni bilo dobro ali mi je mama rekla da bi došla po mene da je sve bilo onako kako su tražili od mene – rekao je Car.

– Više mi rijaliti igrači ne mogu da kažu da se moj otac odrekao jer se mene moj otac nikada nije odrekao. Da mi je rekao da izađem iz kuće, jeste ali nije mogao da se nosi sa tim. Ja sam samo rekla da mi je udaren šamar, nisam rekla kako. Znam ja šta ti hoćeš da kažeš. Uvijek žene kao nisu za sinove, kakvi su gospode vaši sinovi. Ja znam šta sam ja tebi sve oprostila a ti govoriš da nisam bio tu uz tebe – rekla je Dalila.

– Ne, ti si ta koja nije rekla da ja nisam bio uz tebe. Ja uvek kada pričam u dva lica jer nas gledam kao jedno – dodao je Car.

– Ja bih voljela da se tebi desi neka nova ljubav i da budeš čupan i greban. Kakva god da je bila, tek sada shvatam šta je praštala i kakva je bila. Eto to ćeš da pričaš za mene – rekla je Dalila.

– Ja nisam htio da budem taj koji će naš odnos dovesti do karambola. Za mnoge stvari ja sam sebe krivim – rekao je Car.

– Žao mi je našeg odnosa. Ja sam trebala da sagledam ko si i šta si, pa da se onda odlučim da li da uđem sa tobom u vezu ili ne – rekla je Dalila.

– Zamisli kada bih ja tebe sagledao kroz brak. Ja sreću nisam vidio, izvini. Ono što sam ja vidio je da on leži bolestan a ti ideš na žurku. Meni sve to govori da se radi o nesrećnim ljudima. Ono što sam ja vidio, je da žene gleda u mene pored svog muža, to mi govori da nisi srećna.

