“ZAMISLI DA KAŽEŠ TATI DA JE GORI OD HITLERA!” – Neočekivano – Osmakčićev NAJBOLJI DRUG rekao OVO o Marku!

Miki Đuričić, Stefan Karić i Mina Vrbaški pričali su ispred sobe za izolaciju, i tom prilikom se osvrnuli i na porodicu Osmakčić i njihovog bivšeg cimera Marka.

– Ja znam njegovog najboljeg druga. On je trenirao sa Novakom. On mi kaže da je Marko normalan. Mislim da je i on sad šokiran. Dileja je kao on, ali… To je drug što je bio za Novu godinu – pričala je Mina.

– A, onaj dečko iz Beograda – dodao je Karić.

– To mu je najbolji drug – rekla je Mina.

– A Franjo kad se pojavio sa onom zalizanom kosom i kajlom. Tako mlad čovjek da umre, grehota, smrt ga presjekla. Nek mu je laka crna zemlja. Zamisli da kažeš tati da je gori od Hitlera. Da li se sa Stanijom čuo? – nastavio je Miki.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

