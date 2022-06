Aleksandar Josifovski otkrio DA LI JE RAZOČARAN poslije FINALA, pa se dotakao borbe sa porokom: “Đorđe MI JE SPASIO ŽIVOT”

Josifovski je bio jedan od favorita i mnogi su mislili da će čak on pobjediti, a po silasku sa scene podelio je sa nama prve utiske.

– Ja sam zadovoljan kako je sve ispalo, još ne mogu da vjerujem da se ovo desilo. Nisam očekivao toliki broj glasova. Ja sam se iznenadio kada sam čuo, hvala svima. Desilo se nešto što je za mene ekstra, baš se tako osećam, pošto se kao predstavnik roka nisam nadao ovome – kaže Aleksandar koji tvrdi da mu nije krivo što ipak on nije odnio pobjedu:

– Od prvog kruga sve do sada zajedno smo se borili. Čestitam Nerminu i nisam razočaran, osjećam se kao da se meni desilo isto. Meni je sasvim dovoljno bilo što sam tu, na stolici pored, za mene je jedan veliki uspjeh i hvala svima na podršci.

U polufinalnoj večeri njegov mentor Đorđe David otkrio je da je Josifovski imao veliki problem sa zavisnošću od alkohola, te da su zajedničkim snagama to prebrodili.

– Desile su se neke stvari u mom životu, ali sada je sve okej i kul. Ja sam uspio to da pobjedim zajedno sa njim i mojom porodicom i svakome ko ima neki takav problem treba da ga reši jer je bolje ovako, bar da se ima kontrola. On je uticao na to donekle i spasao mi život i karijeru, imao je veliku ulogu u tome – priznao je on.

Otkrio je i kakve olanove ima za naredni period i šta je to što sprema publici.

– Biće nova pjesma sigurno, sa bendom pravim iznenađenje za publiku koje će biti u mom fazonu, a imat ćemo priliku da sarađujemo sa nekim tekstopiscima, aranžmane radimo mi sami, brzo će nešto da se desi – priča Aleksandar.

Nakon spektakularne večeri i visokog drugog mjesta koje je osvojio u Makedoniji se sprema veliko slavlje.

– Slavlje će sigurno biti kod mene kući, baba će sigurno spremiti neke specijalitete, biće prilike da se vidim sa dosta ljudi za koje znam da me čekaju – kaže on i priznaje da će mu “Zvezde Granda” nedostajati:

– Sve će nekako biti ravno za razliku od onoga kako smo se ovde družili, svo to druženje ostat će u našem sjećanju, zahvalan sam produkciji od koje imamo veliku podršku i od žirija isto. Euforija će malo da padne sada, ali biće nove euforije, idemo dalje da ređamo nove uspjehe.

Cijeli intervju sa Aleksandrom Josifovskim pogledajte u videu ispod teksta!

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

