SUDSKI PROCES IZMEĐU DALILE I DEJANA JE ZAUSTAVLJEN! Dragojevićka ODBILA da mu da SLOBODU!

Dalila Dragojević se mnogo potresla od kada je vidjela svoje uspomene sa Dejanom Dragojeviće. Gledaoci i dlaje ne zanju da li je iskreno počela da se kaje zbog svojih postupaka ili je samo zabrinuta za svoju reputaciju, piše Srbija danas.

Darko Tanasijević je pokušao da utvrdi u kakvim su sada odnosu ona i Deki.

– Ja tu neću da se miješam – rekla je Dalila.

– Da li je istina da ćeš da ga tužiš zbog nekih stvari koje je rekao? – pitao je Darko.

– Ne vjerujem. Neću sa tim da se bakćem kada izađem odavde. Neću sigurno. Ja ću imati razgovor sa svojim ocem i sa svojom majkom. Znam da moj otac to nikad ne bi podržao. Znam da on stoji iza stvari koje je rekao na početku rijalitija. Dejan je spomenuo auto. Naravno da će auto dobiti niko mu ga neće oteti – rekla je Dalila.

– Da to me baš zanima da li će on morati da dođe po njega u Šepak ili će auto da bude poslat? – pitao je Darko.

– Ko god bude došao, biće mu predat, kao i dokumenta – rekla je Dalila.

– Evo ja ću da dođem po auto, ali neko mora da ide od tvojih sa mnom – ponudio se voditelj uvijek željan senzacija.

– Ti i ja ćemo ići zajedno kod Karamujića. A auto može da se donese do granice i da se ostave ključevi kod roštiljnice pa će David ili otac da dođu protiv njega. Volio bih da se auto vrati prije nego što izađem – rekao je Dejan.

Neće ništa da se vrati dok smo ovdje i bez mene – počela je Dalila da viče. Očigledno je pogazila odluku o zajedničkoj podjeli imovine i neće da dozvoli Dejanu slobodu da upravlja svojom imovinom kako želi.

