CIJELI VETERNIK U SUZAMA! Dejan još NE ZNA šta ga OČEKUJE kod kuće – oglasila se Biljana Dragojević

Dejan Dragojević se slomio pred kamerama nakon što je priznao da se boji susreta sa porodicom i da će se osjećati kao stranac u sopstvenoj kući kada se bude vratio iz “Zadruge”.

Njegova mama Biljana, priznaje da se potresla kada je gledala sinovljeno izlaganje, te istakla da ga u Veterniku svi jedva čekaju, piše Pink.

– Mnogo sam se isplakala gledajući Dejana kada je komentarisao uspomene. Znam da mu je teško kao i nama svima, jer je otišao iz mirnog, lijepog i lagodnog života i zatvorio vrata za sobom. Ta vrata su bila zatvorena, ne sa naše, nego sa njegove strane, kako i on sam kaže. Dejan nema nijedan razlog da da se plaši da se vrati u kuću u koju se rodio i odrastao, tačnije živio do svog ulaska u rijaliti sa 20 godina. Mi svi jedva čekamo da on dođe, ja pogotovo kao njegova mama, koja mu je bila i drug i roditelj – ističe Biljana.

– Jedva čekam da to famozno jutro svane, kada će on da se probudi u svom krevetu. Posljednjih pet godina ostavit ćemo iza sebe, jer je neki novi period pred nama. Ništa ga neću pitati, kao da se ništa nije desilo. Ako nekada bude želio da priča, neka priča, ako ne, okej. Nastavit ćemo gdje smo stali kao nekada. Jedva čekam da ga zagrlim. I mislim da neću moći da progovorim nijednu riječ, jer i sada mi stoji knedla u grlu – dodala je.

– Vjerujem da ima neki strah i da mu je teško da zamisli povratak kući, ali ovo je njegov dom, gdje je odrastao kao jedno veselo i bezbrižno dijete sa puno ljubavi. Mi smo porodica koja je uvijek bila vesela i gostoprimljiva, tako da će ga brzo napustiti taj osjećaj kao da je stranac u rođenoj kući. Svi jedva čekamo da dođe i svi imamo neku pozitivnu tremu, željni smo ga, kao i on nas. Ostavit ćemo sve što je bilo loše iza nas i nastavljao pozitivno kao nekada – zaključuje Biljana.

