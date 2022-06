PROGOVORILA O POLJUPCU DEJANA I MARIJANE – nova AFERA trese Zadrugu: “Veza sa Aleks je BUDALAŠTINA”

Protekla noć u Zadruzi, bila je više nego emotivna i tenzična, naročito kada je bivši bračni par u pitanju. Dalila i Dejan Dragojević, nekoliko mjeseci nakon događaja koji je tresao region i razvoda braka, kada su se smirile strasti, progovorili su o svom odnosu u braku, svojim porodicama, te je ona prvi put javno priznala da se pokajala zbog brutalnog ponašanja prema njemu.

Opšti haos je nastao, kada je Marijana Zonjić kao jedna od najbližih Dalilinih drugarica izjavila kako je primijetila Dejanove poglede ka njoj i otkrila detalje razgovora sa Dragojevićkom na temu bračnog života.

Ovim povodom oglasila se najbolja Marijanina drugarica, Maja Tačina, koja je dala svoj sud na ovu temu, ali i prokomentarisala navode Ane Jovanović o ‘mogućem poljupcu’ Zonjićeve i Dejana prije nego što je uplovio u ljubavni vezu sa Aleksandrom Nikolić.

Da odgovorimo na sve prozivke, prije svega Marijana ne mora da bude blizu, niti Dalile niti bilo koga zbog kadra, jer kao jedina prirodna ljepotica tamo, kadar je hvata i kad samo sjedi i ćuti. Marijana to vrlo dobro zna, nije joj prvi put, drugo, Filipa Cara ne može da smisli i ‘nonsens’ je da se druži sa Dalilom zbog njega. Jao, kako lupeta ovaj Dejan… Treće, mnogo je logično da Dejan gleda u Dalilu, on će je gledati do kraja života, već sam rekla da mi je njegova veza sa Aleksandrom totalna budalaština. Većina je vidjela njegove poglede ka Dalili i smatra da je sa njom bio mnogo zaštitnički nastrojeniji nego sad sa Aleks. Ne mislim da je Marijana bilo šta ružno rekla… On je neko ko je povrijeđen izašao iz te priče, sada i ono što je bilo lijepo – pamti kao ružno i to je prirodno… Vrijeme će sve najbolje pokazati… – rekla je Maja, pa dodala:

Što se tiče Aninog aludiranja da se Marijana poljubila sa Dejanom, ne bih komentarisala…. Pred kraj će tek svašta da izmišljaju… Kamere sve snimaju i da je toga bilo, odavno bi se potegla pomenuta tema… – zaključila je Tačina,piše Srbija danas.

