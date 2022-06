“NISMO SMJELI ZBOG KAMERA!” – PRIZNALI SVOJU LJUBAV: Evo da li će vezu ozvaničiti u rijalitiju

U toku je radio – emisija “Sprrrdnja”, voditelj i urednik Stefan Karić je za svoje gledaoce i slušaoce pripremio mnogobrojna iznenađenja. Nakon intervjua sa Matejom Matijević koji je priznao da ne želi da bude u vezi sa Minom Vrbaški ali je žali jer se ona zaljubila, Stefanov naredni gost je Anđelo Ranković.

Apolon sa Zvezdare, kako si? – pitao je Karić.

Apolon prop’o – smijao se Anđelo.

Svima je čudan tvoj odnos sa Sandrom, do prije mjesec dana si pričao da ti se sviđa Dalila, a onda i Sandra… – rekao je Karić.

Na klipovima je sve to tako, i ona i ja smo bježali i suzdržvali se da ne uđemo u vezu, ali oboje smo pričali o tome. Postoje stvari koje znamo ona i ja, bio sam u hotelu tri nedjelje, ona mi je rekla otuđio si se. Taj hotel je mene umračio i tada se sve to dešava. Ja nisam pobjegao on nje i otišao kod Dalile. Desilo se sa Dalilom šta se desilo i to je to, prenaglio sam, ali dopala mi se ona, ne mogu da lažem – rekao je Anđelo.

Sandra meni kaže da samo sa mnom može da priča o nečemu spolja. Ne pričamo o rijalitiju i to joj prija. Ovo je nešto drugačije, vidim da mi prija i naša greška je što se nismo prepustili. Plašili smo se bubica i kamera, lijepo nam je. Na kraju krajeva, trebali smo i da probamo… Ja sam svjestan svega, opet ne radim neke stvari koje bi bile napadne jer mislim da je potrebno vreme za sve, a pogotovo sve i da je ovde ovako, ona razmišlja od spolja dosta… – pričao je Ranković.

Hoćeš se truditi u spoljnom svijetu – pitao je Karić.

Hoću, a hoću i da vidim sebe. Ja sam neozbiljan, a žudim za vezom. Ne može djevojka da se traži, hoću da vidim i sebe. Volio bih da se potrudim oko nje i pokažem da mogu biti ozbiljan u svemu tome – priznao je Ranković, piše Novi.

