REAKCIJA O KOJOJ BRUJI BALKAN – Dejanu pustili DIRLJIVE SNIMKE sa porodicom Mujić: “Moje SUZE će…”

Specijalna emisija “Uspomene zadrugara” je bila vrlo uzbudljiva, a nakon video priloga uspomena Dalile Dragojević, voditelj Milan Milošević je dao riječ Dejanu Dragojeviću, piše Srbija danas.

Vidjeli smo koliko si ti volio tu porodicu – rekao je Milošević.

– Ne intresuje me to, nije mi ni u dometu oka. Ja sam imao puno poštovanja, ali mi nije žao. Šta ja da radim? To je kao kada bih otišao u rat sa nekom zemljom, koja je bila dobra sa mnom, pa da ne pucam, a oni po meni mogu. Da mi Bog podari veći vokabular, da ću moći da ocjenim bolje neke situacije. Poštovanje sam imao prema svima, ali me ne intresuje – rekao je Dejan.

– Kada su bili vaši lijepi klipovi, u tom trenutku si počeo da se češeš po glavi. Kakav ti je osjećaj bio – pitao je Milan.

– Nemam osjećaj. Znam, da je pušteno surovo, ova vrata bi bila demolirana. Nije mi ništa probudilo, neki blam. Ne intresuju me ove stvari, prošao sam već ovo. Nisam ni tada doživio nešto specijalno, a ni sada. Moje suze će meni najteže pasti, a možda i neće – rekao je Dragojević.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari