“POJEO SAM GO*NO” – nakon što je voditelj OTKRIO Dalilinu TAJNU PROŠLOST, Dejan ZAURALO iz BIJESA na nju

Nakon što su odgledali ljubavne uspomene Dalile Dragojević, voditelj Milan Milošević dao je riječ Anđelu Rankoviću, kako bi prokomentarisao uspomene Dalile Dragojević, piše Srbija danas.

– Vidjeli smo te njene bivše momke, to sa Dejanom. Da nije valjalo, ne bi moglo da kraje pet godina. Pet godina je trajalo, vjerovatno je negdje došlo do nezadovoljstva u Dalili, ali brak im je očigledno valjao. To što Dejan ne komentariše, tako je najbolje. Ona se odlučila da krene dalje, on se izvukao iz svega toga. Dejan joj je u braku pružao pažnju, imali su miran brak, ali su došli ovdje, došlo je do kolapsa i nekih prepreka. Kad sa nekim provodiš toliko vremena, možda dođe do zasićenja, navike… Korak koji je uradila, uradila je vjerovatno jer je došlo do zasićenja. Mislim da je više njen tip Filip, eto, kao Mladen i ti bivši… – rekao je Anđelo.

– Ja je poznajem cijelog života, znam da su to njeni tipovi muškarca, to ide uz nju kad ih gledaš sa strane. Ja sam uvijek govorila istinu. Ja znam da su se Dejan i Dalila hvalili na Instagramu, Dejan je pričao kako je prihvaćen od strane njegovog oca, Dejan je tu uživao, mažen je i pažen u cijeloj toj porodici. On je sam odlučio da bude tu, a Dalila je trpila taj teret. Dalila je bila dobra žena, ugađala mu je, bilo je idilično. Razumije se taj njegov beijs, ali čemu ta njegova priča da je zaboravio… – govorila je Irma.

– Kad gledam film, mogu da ga zaboravim, sad sam zaboravio nešto šta mi se desilo. Ravna nula sam. Ja učestvujem u tom filmu, gdje sam glavni lik, nisam pustio Harija Potera ili otišao na Apolon da pustim film. Nego mi se iznenada sve desilo. Kad sam vidio da mogu da izađem iz svega mnogo jači, da sam sebe zapostavio, ja sam došao do toga da uključim taj film na Apolonu, rezimiram sve i kažem: “Od sutra novi list” – odbrusio je Dejan.

– Nije to baš tako bilo, ja se sjećam svakog momenta u ovom rijalitiju. Na svaki mogući način si pokušavao da zaustaviš Dalilu, ucjenjivao je – pričala je Sejranićeva.

– Ja sam imao svoje lomove, najveće g*vno koje sam pojeo je kad sam se pomirio sa njom, ali to je zapravo bio krem, sve se riješilo na početku, a ne na kraju rijalitija. Moj najveći promašaj tad je zapravo bio najveći pogodak. Moj period je tad bio kritičan, niko nije razumio što se mirim, a ovdje su se mirli poslije raznih situacija. Logično je bilo da se pomirim, jer je bio brak. Da se proba, nije išlo, ćao-zdravo i koga briga. A ljudi se ovdje mire iznova i izonova, ne mislim samo na Filipa i Dalilu i šta na kraju? Ja sam svoju grešku ustanovio – poručio je Dejan.

