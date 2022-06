“JA SAM RIJALITI ZVIJEZDA I MOGU DA TRAŽIM POSEBNE USLOVE!” Stanija spremna za ZADRUGU 6 – otkrila koga produkcija NAJVIŠE PLAĆA

Stanija Dobrojević važi za jednu od najvećih rijaliti zvijezda na našim prostorima. Ekipa portala Srbija Danas razgovarala je sa popularnom starletom o dešavanjima u njenom privatnom životu, ali i o planovima za ulazak u narednu sezonu “Zadruge”.

Na početku razgovora smo je upitali šta se dešava u njenom privatnom životu sada kada više nije u emotivnoj vezi sa Markom Markovićem.

– Na privatnom planu je to da sam slobodna i da uživam u pažnji muškaraca i u udvaranju – rekla je Stanija, a zatim nam je otkrila ko joj se prvi udvarao kada je objavila da je raskinula sa Markom:

– Jedan Crnogorac, jako je poznat. Šalim se, nije poznat – rekla je Stanija kroz osmijeh.

Upitali smo je da li raspoložena za novu vezu ili trenutno želi da ostane sama.

– Trenutno uživam u pažnji muškaraca, pa polako, ko se onako baš izdvoji, da spremna sam za novu ljubav i vezu – rekla nam je Stanija, a zatim otkrila da li je i dalje u kontaktu sa Markom:

– Da, Marko i ja smo ostali u super odnosima. Jesmo u kontaktu i šta god mu bude trebalo u životu, ja sam tu za njega, ali emotivno smo se razišli.

Bliži se šesta sezona rijaliti porgrama “Zadruga”, a Stanija nam je otkrila da li ima u planu da se ponovo useli na imanje u Šimanovcima:

– To se nikad ne zna. Ja sam Pinkovo dijete, rijaliti je od mene napravio ovo što sam danas. Moj život i posao danas mi ne dozvoljavaju da ja mogu da budem čitavu sezonu, ali evo i ovu sezonu sam bila kao specijalan gost na mjesec dana i to je sve super bilo – rekla nam je starleta, a mi smo je upitali da li je ona kao rijaliti zvijezda zahtjevala neke posebne uslove od produkcije:

– Normalno je da ako sam rijaliti zvijezda i jedno od najvećih rijaliti imena da mogu da tražim neke uslove. To je normalno poslije toliko godina, imam neki status, već se zna da ja imam glasačko tijelo i ljude koji me prate. Produkcija najviše plaća nekog za koga ljudi najviše glasaju, to je nekako uzajamno. Sad da sam ja nešto posebno zahtjevna, nisam zaista – rekla nam je Stanija, a nas je zanimalo da li zahteva da ima frizera ili zasebnu sobu u narednoj sezoni:

– Ja sam bila sa svima zajedno u sobi. Frizera nikad dosta, ali nisam uvijek ni imala frizera, pa sam se sama fenirala – rekla nam je starleta.

Šta nam je Stanija rekla o lažiranju smrti Osmakčićevog oca i abor-tusu Viktorije Mitrović, kao i o gubitku 100.000 evra saznajte u video prilogu u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari