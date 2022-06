POTRESNA ISPOVIJEST DEJANA DRAGOJEVIĆA: Otvorio dušu o odnosu sa Dalilom, tegobama u braku i kako je procvijetao nakon razvoda

U toku je emisija “Pitanja gledalaca”, koju vodi voditeljka Ivana Šopić. Naredno pitanje, postavljeno je Dejanu Dragojeviću:

– Prošlo je devet mjeseci, kada sve sabereš, koliko si ponosan na sebe? – glasilo je pitanje.

– Ponosan sam, osjećam se zdravo, svježije i novije. Kao da sam se juče rodio. Pale su mi neke stvari na pamet. Ponosan sam na sebe zato što sam sve izgurao. Nisam pao u krevet, tu sam, stojim. Nekako, sramota me je što sam radio nešto, što sam kukako. Ali šta da radim. Te uspomene ću da gledam kroz prste. To je sve bilo usputno, tih stvari me je sramota – rekao je Dejan.

