STRAVIČNA SUDBINA PORODICE KOJA JE VJEROVALA MILANU TAROTU – Zadrugarka ispričala kako ih je astrolog obmanjivao!

Nevena Savić je ispričala tužnu sudbinu jedne porodice koja je povjerovala tvrdnjama Milana Tarota.

Navodno, jedan bračni par je zbog toga što mu je slijepo vjerovao ostao bez svih nekretnina, a Milan je navodno uspio da ih ubijede da zadrže trudnoću koja je bila problematična tvrdeći da će sa djetetom biti sve uredu što se ispostavilo kao neistina.

– Žena je pozvala Milana Tarota i rekla kako su ona i muž planirali da odu preko, trebala im je viza. Milan joj je rekao “Gospođo, to vam je fenomenalna ideja. Kad odete tamo vama će se svi snovi u životu ostvariti”. Dalje, ostane ta žena četvrti put trudna i zove Milana Tarota ponovo da ga pita da l’ da rodi, il’ ne rodi. Jer, ljekari su joj rekli da nije ok trudnoća. On joj kaže: “Molim? Ko vam je to rekao? Gospođo, da rodite to dijete. To dijete mijenja vaš život na bolje. To dijete je talija, to će da bude nevjerovatno”. Ona uzme, proda babinu kuću, proda sve što može da se proda i da pare nekom čovjeku koji će da uradi vizu za cijelu porodicu. Taj čovek zapali, više se nikada nije pojavio, a oni ostanu tu, ali bez para. I kreće pakao… Njih dvoje su se sada razdvojili, a ona je rodila i čuva sad to dijete, nesposobno… – rekla je Nevena cimerima.

– Jednom je rekao nekome da namažu keru majonez na glavu i da istrči ispod tepiha. Ima ljudi koji vjeruju u to – nadovezala se Rešićeva.

Podsjetimo, Milan Tarot je na televiziji imao svoju emisiju u kojoj su se gledaoci uključivali uživo. Neki su njegove riječi shvatali kao šalu, ali ima onih koji su slepo slušali njegove savjete, poput porodice o kojoj je pričala zadrugarka, piše Informer.

Facebook komentari