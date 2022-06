AFERA “SLONČE” TRESE ZADRUGU! Dalila i Car zbog OVOGA brutalno zaratili

U toku emisije “Pitanja gledalaca”, voditelj Milan Milošević je dao reč Dalili Dragojević nakon izlaganja Filipa Cara.Ovako, znam da je bio revlot vezan za tog slona. Rekla sam da sam slona lično kupila. Navela sam da je kupljen za mesečnicu braka, a to nije istina. Bila je rasprava ovde, znam ko je potegao priču, kako Filip spava pored tog slona – rekla je Dalila.

– Čim je krenula polemika o slonu, stavimo ga u rernu, ispečemo i pojedemo…Hiljadu puta sam bacio tog slona i napomenuo za tog slona – ubacio se Car.Je**m ti slona više! Nisam razmišljala o tome, nisam imala tu nameru. U pravu je za te stvari. Bilo je to izlaganje. Da, jesam se nadovezala na Dejanovo izlaganje, a trebala sam direktno da se obratim. Ja nisam htela da to tako ispadne, nego sam se nadovezala na tvoje pitanje. Ja sam rekla to što si pročitao. Za sebe znam da mirno spavam i ostalo. Tako da, trebala sam direktno da se obratim, nisam, obratila sam se indirektno. Nisam želela ni direktno, smatrajući das će biti još gore. Prećutala sam to, pokušala sam da smutim i da slažem, pa se nastavilo na tremu i na bazenu. Da bi sinoć, kada je došao da razgovara sa mnom sinoć, normalno – nastavila je Dragojevićka.

– Ja umem biti strahovito komplikovana osoba, a isto tako i jednostavne. Igrački nije mesto u tvom krevetu i garderoberu. Je l’ bila svađa o vašim porodicama? Čemu više obaziranje na to. Sve može biti vrlo jednostavno, a imam osećaj da mora komplikovano…Moje igračke je godpođa bacila, ja nemam igračke. Bacao sam moje i njene! – rekao je Car.Pola kuće priča da Dejan spava sa Dalilinim ćebetom – rekao je Milan.

– Pa, je l’ sam ja u vezi sa Dejanom ili sa Dalilom? Mene ne zanima to – rekao je Car.reba odgovoriti normalno, reći da sam ja pogrešila, a ne vraćati se ko je kome bacio igračke – rekla je Dalila,piše Srbijadanas

– Nepotrebno je nadovezati se na to. Neka se kamera okrene prema našem krevetu i vidi koliko kreveta imamo. Krevet izgleda kao plišani rov, a ona je baš slona dovela – pričao je Car.

