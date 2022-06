“BEBA NIJE KRIVA ŠTO JE ONA NIM.OMANKA!” Nakon što je Viki abor-tirala, oglasio se OTAC… Zgrožen!

Viktorija Viki Mitrović napustila je Zadrugu kako bi otišla na abor-tus, a potom se vratila u Bijelu kuću.

Cijeli region bruji o dešavanjima u Zadruzi, a ponajviše o skandaloznom i monstruoznom lažiranju smrti Franja Osmakčića, od strane porodice Osmakčić, kako bi Marko napustio rijaliti i tamo ostavio samu trudnu, sada već njegovu bivšu djevojku, Viktoriju Mitrović.

Ovim povodom oglasio se Osman Karić koji je prokomentarisao Viktorijinu odluku da prekine trudnoću.

– Moram priznati da sam razočaran Viktorijinom odlukom da očisti bebu. Ta beba nije kriva što je ona ni.fomanka, a Marko se*sualno opterećen, što će reći, oboje su šifra “Hoćeš u mene, no gdje ću, neću u sebe”. Dečko toliko laže, maže, kuka u jednom trenutku sam pomislio da je on trudan. Nagrdi djevojku najstrašnije sa kojom nije izlazio iz kreveta devet mjeseci. Pitam se, ko je ovdje lud? Pa ako ti nije odgovarala šta ćeš sa njom? Ajde to i da zanemarimo, ali sa takvom djevojkom se onda ne pravi dijete. Kaže da ga je maltretira uhodila i tukla, pa se kroz priču zanese i sve što je loše pričao o Viktoriji, jednom rečenicom pobije – rekao je on i dodao:

– Kaže: “Znao sam ja čime se ona bavi, da je pro.titutka, ali kad se neko lijepo ophodi prema meni, ja sve ostalo zanemarim”. Pljuje i po ljudima koji su mu pružili šansu da uzme novac, da postane popularan, što je i htio, a onda su mu svi krivi što je on ušao, u kako kaže, pogrešnu vezu. Još kaže da nigdje ne traje rijaliti 10 mjeseci. Pa ne traje, jer je ovaj rijaliti Zadruga najveći i najpoznatiji, najplaćeniji. Pa Marko, nije te niko udarao po ušima da se prijaviš za isti i da budes dio njega. Kontradiktoran je, ali moram priznati i dobar rijaliti igrač – istakao je Osman.

