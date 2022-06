Marka Osmakčića hapse u Švicarskoj: Lažiranje smrti je krivično djelo, biće protjeran u Brčko?

Naime, neko je u ambasadu Švicarske u Srbiji dostavio dokaze da je Marko sa porodicom lažirao smrt oca Franja, a kako je to kod njih krivično djelo, bivši zadrugar uskoro bi mogao da bude uhapšen.

– Skupljeni su potpisi i sve je predato u ambasadu, a koliko znam, oni neće tolerisati da neko ko je spreman na takav čin boravi u njihovoj državi – kaže izvor Skandala.

– Marko će u najboljem slučaju biti protjeran nazad u Brčko odakle je inače, mada prije mislim da će morati da robija, i on, i otac i brat.

Podsjetimo, poslije skandaloznog bježanja iz Zadruge, kada su Osmakčići lažirali smrt Markovog oca Franje, čak i štampali umrlicu, oglasio se i Franjo.

“Predlagao sam sinu Mariju još oko Nove godine da Marko izađe, on je htio da sačekamo. Došao sam do zaključka da dijete moram da izvadim iz Zadruge. To što je Viktorija radila Marku mene je rastrzalo”, pravdao se Markov otac, koji nimalo ne žali što su prevarili produkciju, ali i cijelu naciju, piše Kurir.

