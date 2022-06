LUKAS OTKRIO NAVODNU AFERU JELENE KARLEUŠE: Svi čekaju Duškovu reakciju, SKANDAL NA ESTRADI

Nakon što je Jelena putem društvenih mreža iznijela salvu uvreda na račun Lukasa), pevač je riješio da joj bez dlake na jeziku uputi javnu poruku.

– To što bi ti volela da ja nisam živ, zato da bi mogla bez posljedica i kazne da s**eš po ljudima, je tvoj problem, a moj je problem to što sam živ i što ću te zbog ovog nedoličnog ponašanja poslati u ludnicu.

Mogu da ti pošaljem lokaciju “Laze Lazarevića”, ako hoćeš – započeo je Aca i nastavio:

– Pošto si i dalje bezobrazna i ničim izazvana nastavila da me pljuješ gospođo krokodilske face, sad ćemo da pustimo još jednu pričicu, koju lično znam i za koju sam ti lično pomogao. I sad ću sve taksativno da otkrivam, što bude bezobraznija, to ću više priča da otkrivam, ali samo one za koje sam joj ja pomogao, to će joj biti dosta. Pošto je narkom-ančina poludjela i nisu mi javili da sam umro pijre 10 godina, evo sad ću da joj se javim da sam živ i dalje, i to prilično živ, a to ćeš i da osjetiš – istakao je Lukas i otkrio šok priču:

– Šta ćemo da radimo, Karleuša, sa vaterpolistom koji je uhvaćen kako se isparkirava iz tvoje garaže dok je Duško bio na pripremama, gdje sam lično ja na Zvezdama Granda urgirao, inače vrlo nevoljno, da te slike ne izađu? Cijelo snimanje Zvezda Granda sam utrošio na to, a ti si se na kraju od muke napila od bijelog vina, ako se sećaš, gdje smo poslije morali i da te treznimo. Ali sam ti to riješio i te slike nisu izašle, što ne znači da neće, ako se budem potrudio. Nastavi da me nazivaš narkom-anom, pa će tebi narko-man da pokaže koliko si ti jedno čedno stvorenje za primjer. Sram te bilo! A što se tiče nark-omana, koliko dile-ra hoćeš da ti dovedem koji su donosili robu tebi i tvom mužu B.K. da se malo počastite u pauzi tvog s*k-ualnog obita-vanja sa tjelohraniteljima u službenim vozilima? Što se tiče tvog animoziteta koji pokazuješ u posljednje vrijeme prema meni, mislim da, osim dugogodišnje ljubomore zbog toga što sam u ovom poslu uspješniji od tebe barem pedeset puta, ima tu još nečega. Očigledno te boli to što se ja kada si ti u pitanju godinama pridržavam onoga “nije j*** ko nije htio”. Znam ja da tebe boli što sam ja u grupi (doduše maloj) onih koji nisu htjeli, ali izvini – prvi je razlog tvoj gabarit (nalik kontejneru) i mnogo toga drugog vezano za izgled, ukusi su različiti, izvini. Ali, najbitnije od svega je to što je opšte poznato da sam ja od-nos imao isključivo i stoprocentno sa osobama ženskog pola. Svi dobro znaju da moja s*-sualna orijentacija ne preferira osobe transrodne s*k-ualnosti. P.S. Od olimpijskih sportova do sada su obuhvaćeni fudbal i vaterpolo, slijedi košarka i ostali sportovi, zavisi od tebe – zaključio je Lukas za portal “Hypetv.rs.”

Nema sumnje da je ovo tek početak sukoba, a šta će sve izneti u javnost obje strane, ostaje da vidimo, piše Srbija danas.

