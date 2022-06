KOMPLETNA ISPOVIJEST ‘ŽIVOG POKOJNIKA’: Franjo Osmakčić – Tražio sam doktorsku dijagnozu za RAK PANKREASA

Porodica Marka Osmakčića, bivše učesnika rijalitija i nekadašnjeg tenisera, izvukla ga je iz “Zadruge” tako što je lažirala smrt oca Franja.

Odbegli zadrugar se obratio javnosti putem dužeg video snimka koji se našao na Jutjubu, a zatim je to učinio i njegov otac Franjo.Stariji Osmakčić nije više želeo da gleda kako Mitrovićeva utiče i šta čini sa njegovim sinom.

– Iz dana u dan sam dolazio do zaključka da dete treba da izvučem iz te “Zadruge”. To što je Viktorija radila Marku je mene rastrzavalo. Kakav je to oblik ljubavi uništavati stvari? To je čisto ludilo. Trpeo sam iz dana u dan, smišljao šta da radim – ističe Franjo.

Ideju da izlažira svoju smrt Osmakčić je dobio od drugog sina Maria.

– Mario mi je rekao: “Tata, postoji mogućnost da je smrtni slučaj, možda će pustiti Marko.” Došao sam do zaključka da jedini način na kog mogu da izvadim Marka je da sebe proglasim mrtvim. Da bih izbegao njegov šok. Napisao sam pismo čoveku koji je rekao da će ući početkom četvrtog meseca. On nije dostavio to pismo Marko, već direktno u produkciju. Pokušavao sam na drugi način, da nađem doktorsku dijagnozu, teški rak pankreasa. Smrtovnicu sam napravio 19. 04. Mislio sam doživeće mi Marko šok i pitao sam da li da to učinim. Konsultovao sam se sa ljudima. Shvatio sam da minut duže proveden u toj “Zadruzi” nema smisla. Prepravio sam tu smrtovnicu – otkriva Markov otac, pa objašnjava da dugo spominjano obraćanje mlađeg Osmakčića nije ni video:

– Nisam video dok nismo krenuli iz Srbije Markovo obraćanje meni. Jednostavno to je bila intuicija. Poslat je telegram, pre nego što je poslata smrtovnica. Produkcija je taj telegram odbila. Došao sam direktno sa čovekom u “Zadrugu”. Čovek me ostavio par kilometara od rijalitija i ja sam čekao. Tom mom prijatelju sam rekao da čim bude mogao da kaže Marku to i učini, da dete izađe iz šoka. Tako je i bilo.Što se tiče Matee L, to je bila prva Markova cura, zaljubljenost. Međutim, ona ga je gledala kroz interes. Bila je namazana. Kumovala je početku kraja njegovom bavljenju tenisom. Marko je počeo da ispoljava svoje frustracije na meni. Desio se sukob između nas. Napisao sam joj samo poruku. Ta cura nije bila trudna – ističe Franjo, pa poentira,prenosi srbijadanas.

– Nismo nikakve ubice, ni mafija. Normalni smo ljudi. To vam je dragi narode to. To je prava istina. Samo sam hteo moje dete da izvadim iz “Zadruge”. Pobedio sam ih njihovim oružjem da spasem dete, a to su prevara i laž – zaključio je on.

