PRETUČENA SANDRA ČAPRIĆ, POZNATO IME NAPADAČA: Evo u kakvom je stanju

Nju je ova ljubomorna djevojka doslovno prebila, o čemu je Sandra detaljno govorila, piše Blic.

– Sve se dogodilo nakon mog nastupa. Tokom večeri sam objavila snimak sa jednim momkom, u pitanju je dečko sa kojim sam ranije imala nešto, ali ostali smo prijatelji. Nikada nismo bili u vezi – objašnjava Sandra za Alo prirodu svog odnosa sa muškarcem zbog kog je napadnuta.

– Po izlasku iz lokala, na parkingu me sačekala njegova djevojka, ona je željela da ja obrišem taj video sa Instagrama. Napala me je sa leđa, nisam imala šanse da se branim. Počupala me je, i šutirala dok sam bila na podu, od siline udaraca sam se onesvijestila – prepričavala je jezive detalje pjevačica.

– Moj momak je išao ispred mene, on nije imao vremena da reaguje, sve se brzo dogodilo. Nakon što sam se onesvijetila, on me je podigao i unio u automobil – rekla je Sandra i otkrila kako se osjeća nakon nasilja koje je pretrpela.

– Nisam bila kod ljekara, trudim se da sama ovo preguram. Muka mi je, imam stravične glavobolje, ne mogu da dodirnem glavu od bolova, ali nekako funkcionišem. Ta djevojka nije normalna, iščupala mi je kosu u pramenovima, i dalje mi opada – požalila se na svoje zdravstveno stanje Čaprićeva, koja je potom otkrila da nema rešenje za problem u kojem se našla, piše Alo.

– Najgore od svega je što ja znam samo da se zove Anđela. Ne znam njeno prezime, niti bilo kakve dodatne informacije. Našla sam se u jezivoj situaciji, očajna sam, strašno je šta mi se dogodilo. U posljednje vrijeme se suočavam sa velikom nepravdom. Ne znam šta da radim i kako da reagujem na cjelokupnu situaciju. Ne mogu reći da sam razočarana, samo zato što mi te osobe nisu dovoljno bitne da bi me one razočarale – zaključila je bivša zadrugarka.

Facebook komentari