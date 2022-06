“TATA, JESI LI MI SPREMIO SOBU?” / Viktoriji ODUZIMAJU KĆERKU – mala Mira prelazi kod OCA, to je njena ŽELJA?!

Prvi muž trenutno aktualne zadrugarke Viktorije Mitrović, Robert Mitrović, odlučio je da otkrije mnoge tajne i detalje iz njenog života.

Robert je po prvi put imao veliku ispovijest i govorio o svemu kroz šta su njih dvoje prolazili tokom odnosa.

U braku su dobili kćerkicu Miru, za koju se Mitrović sada bori da dobije starateljstvo.

– Pokrenuo sam postupak za starateljstvo, očekujem da uskoro bude kod mene. Dijete doživljava traume, njoj treba djetinjstvo, da ide u školu, da roditelji budu uz nju.

– Posljednji put kad sam je vidio pitala me je da li sam joj napravio sobu. Rekao sam joj da ima, naravno, sve sam sredio u slučaju da dijete pripadne meni. Govorila mi je kako ima dva oca, rekla mi je za Marka. Oni joj dopuštaju da gleda Zadrugu. Malo me je zaboljelo. Dijete ne treba da gleda to, ne smiju da joj dozvoljavaju da gleda to. Ona treba da zna ko je njen pravi otac i da mi ne uskraćuju to, a oni su mi uskratili to posljednje dvije i po godine – istakao je Robert.

– Nije mi bilo svejedno kad sam čuo da je trudna, da će moja kćerka imati brata ili sestru od drugog oca. Sramota me je Viktorijine sramote, nije trebalo onako da se predstavi. Ne zanima me da li će da abortira, to je njena odluka, mene interesuje moje dijete i da ga sklonim od takve majke. Uporan sam i dat ću sve od sebe – istakao je Robert za “Republiku“.

