SVE EMOCIJE SAM GUTALA, A ONDA SE RAZBOLJELA: Iskrena ispovijest Mirjane Karanović o mentalnom zdravlju!

Glumica Mirjana Karanović u jednoj je od najplodonosnijih faza u svojoj bogatoj karijeri budući da konstantno snima nove projekte, ali na ličnom, unutrašnjem planu imala je svoja previranja u kojima je nedavno otvoreno pričala za medije.Naime, umetnia se požalila da se u mnogo situacija osetila usamljenom, ali nije krila da je rešila da se za pomoć obrati psihoterapeutu kada bi za time osetila potrebu.

Ispovest Mirjane Karanović od tada je mnogima bila inspiracija da kod sebe osveste slične probleme.

-Sve svoje emocije sam gutala i pokušavala da se predstavim kao isključivo jaka osoba, ne pokazujući slabosti. Onda sam se razbolela i počela da se drugačije odnosim prema svom telu, ali i da pronalazim vezu između emocija i zdravlja. Ranije, kada bi me neko mnogo povredio, ćutala sam i ništa nisam pokazivala. Ljudi su mislili da sam ja ljuta, a ja sam se pitala „Bože, kako niko ne vidi da sam ja nesrećna, kako mi niko ne priđe i ne pita me šta nije u redu sa mnom“. Niko mi nije prilazio a bila sam užasno nesrećna. Tek sam posle shvatila da su se ljudi plašili da ću ih pojesti ako mi priđu – počela je ispovest Mirjane Karanović, a onda je glumica ispričala kako je preokrenula takva osećanja.Otišla sam na psihoterapiju da razgovaram o tome šta su moji problemi i sećam se da kada sam prvi put najboljoj prijateljici otkrila šta osećam i koliko sam zapravo slaba i koliko me pogađa šta su mi neki ljudi uradili, shvatila sam da ona neće prekinuti prijateljstvo sa mnom zbog toga. Mislila sam da će to što sam nekakva „cmizdrava jadnica“ oterati ljude od mene. Uvidela sam da je moguće da me neko prihvati i kao takvu – rekla je glumica.

Ispovest Mirjane Karanović otkrila je i njene strahove, ali je psihoterapija bila važan faktor u rešavanju i takvih nemira,piše Stil

– Kod mene, kao i kod mnogih ljudi, postoji strah od napuštanja. Mislim da to nosimo još od detinjstva, strah da će nas roditelji napustiti, a posle i neki drugi ljudi do kojih nam je stalo. Razni strahovi utiču na naše ponašanje i potrebno je mnogo samosvesti i rada da sprečimo da strahovi kontrolišu naš život. Nekada su mi trebali meseci da prevaziđem raskid ili nešto drugo loše što mi se dogodilo, a danas prepreke prevazilazim u jednom danu – iskrena je bila Mirjana.

