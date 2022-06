DALILA SE RASPADA – PROLILA RIJEKU SUZA: Zadrugari preblijedili kad su čuli šta se desilo

– Danas si od svoje prijateljice Dije, saznala da ju je Car muvao dok ste bili zajedno, ali ga je ona odbila? – pitao je Tanasijević.

– On je mene muvao kao i svaku djevojku koja uđe ovdje, rekla sam mu da je antipatičan , da mi se ne sviđa – rekla je Dija pa je Dalila krenula da priča.

– Ona i ja smo pričale i dotakle se priče da je ovaj gospodin odlazio u pab i muvao ovu djevojku. Ja moram da kažem da sam ja imala svoje greške, a on šta je sve meni radio, preživjeću ja sve ovo, i ima da odem odavde u pi*ku materinu, muka mi je od ove priče. Ja ne mogu više, sve sam dala, ne mogu više da me neko ponižava – govorila je Dalila pa je nastavila:

– Meni je muka od ove priče, šta je meni ovo trebalo?! On je najveći moj neprijatelj. On mene želi da dovede u stanje da ga udarim, da ga vratim. Ovo je maltretiranje, ja mogu da budem džukela i da ja lajem, a taj neko će izgubiti koncetraciju. On se na moje oči smije devojci, a ovamo kao on to ne radi. Da ne pominjemo to što on nije mogao da preživi kada su gledali Maju kada je ušla, njega su drmali kompleksi – rekla je Dalila,. pa ja čak i zaplakala zbog Carevih komentara koje je dobacivao.

– Ona plače zbog Anđela, pitajte je za njega, ku**etina – dobacivao je Car.

– Ovo je ljudi moja najveća alapača, a onda glumi silu na meni. – govorila je Dalila.

– Ma šta je tvoj bivši muž rekao za tebe, a ti tako – vikao je Car.

– Ma ostavi me – drala se Dalila, piše Novi.

