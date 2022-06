“MOLIM VAS, ODVEDITE ME…” DALILA SE HITNO OBRATILA PORODICI: Evo šta se desilo

Tokom emisije Pitanja novinara predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, pozvao je Dalilu Dragojević, kako bi prokomentarisala izlaganje svog bivšeg momka Filipa Cara.

Hajde generalno, ako možeš da prokomentarišeš sve ovo što je Filip rekao – rekao je Darko.

Sve je ovo već ispričano, ne pada mi napamet da trošim svoje zlatne riječi na sve ovo što je izgovoreno već sto puta… – izjavila je Dalila.

Koliko te je iz takta izvelo Carevo poređenje tvog ponašanja u raskidu sa ponašanjem Mine Vrbaški – pitao je Tanasijević.

Nemam ja problem da kažem bilo šta kada me upoređuje… Rekla sam mu da to nije bilo u redu, jer nije dovoljno da neko pusti dvije lažne suze, kako bi se poistovjetio sa mnom koja sam grmila mjesecima. Ja njega nikada nisam poredila ni sa jednim bivšim partnerom, ali valjda je to želja da me omalovažava ili zgadi sam sebi… Kada god se posvađamo, on ima potrebu da govori sa nekim o našim problemima, valjda ne bi li ga potapšali po ramenu. Ja nikada nisam tražila potvrdu od nekog drugog, ali on se hrani sa tim… Dosta sam pljuvala po našem odnosu, samo ću reći da sve ostavljam iza sebe, jer nisam više voljna da se svađam… Ne želim da pljujem po onome što sam sama izabrala – govorila je Dalila.

Ja ne mogu više da slušam ove gluposti… Ja bar nisam lagao ništa, pričaš da me nisi poredila, a poredila si me sa Anđelom – ubacio se Car.

Ti si taj koji pljuje po meni, koji se hrani kada ljudi pljuju po meni – vikala je Dalila.

A koga da nađem da ima lijepo mišljenje o tebi – prekinuo je.

Porodico moja, čekajte me i odvedite me što dalje! Ja i da sama izađem sama, bolje ću se snaći od svakoga ovdje! Možeš li muškarčino da me pustiš da govorim? Ja sam domino dama, maltretiračica, ako volite to, mazohizam, javite se – urlala je Dragojevićka, piše Novi.

Detaljnije u nastavku.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari