“MI SMO PAR KOJI..” – DALILA SE OBRATILA DEJANU: Nakon raskida s Filipom, nije mogla da šuti više

Dia Kostić priča kako je Filip Car muvao, dok Dalila Dragoejvić nije mogla da vjeruje šta čuje svojim ušima. Dalila se opet prisjetila svog braka sa Dejanom:

Dolazio je u Pab da me muva i rekla sam mu da nije neki frajer da bih to radila – izdaje ga Dija.

Eto ti, vidiš – zabezknuto govorio Dalila.

Mislio je da sam nova i glupa i da će me je*ati. Ja sam njega u startu otkačila – dodaje Dia.

Što si na kraju završila sa Luksom, to mi je čudno – ubacila se Marijana.

Ne znam šta da ti kažem, vidi se da je meni teško a on igra igru – rekla je Dia.

Pričali smo kako ćemo se rastati, nikada nisam mislila da će mi se to desiti. Dolazimo do toga da on nije bio sretan, da je shvatio da nije bio sretan kada sam ja bila trudna. Onda je popljuvao moju porodicu. Što si onda plakao, što si žalio ako je bilo loše. Porodicu koju nisi ostavljao zbog mene, nego zbog sebe. Vratila sam ti porodicu, našao si sreću, postao si favorit. Mi smo par koji se nije odvojio. Bili smo zejdno 24h. Bilo je i strasti, stavrno jeste. Meni je samo to krenulo, krenuli su pogledi, krenula je cigara. Ja vidim, gledam se sa nekim konstantno. Vidim da se nešto dešava. Kada je Maja ušla, ja sam znala koliko ima sati – rekla je Dalila, piše Novi.

