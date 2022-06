TOMOVIĆ OČI U OČI SA MITROVIĆIMA NA ROČIŠTU, iznio KLJUČNI DOKAZ: “Produkcija je prekršila UGOVOR, sto posto sam NEVIN”

Bivši zadrugar Vladimir Tomović povukao se iz rijaliti sveta i uveliko radi na svom biznisu i imanju u Crnoj Gori.

Vlada je u Baru radio na renoviranju kuće i podigao novi sprat, ali tu ne planira da stane.

– Samo jedan sprat smo digli za sada, biće više. Moj brat i ja vredno radimo na našem imanju. Imamo i radnike, oni rade od 7 do 17h, posle ih odvezemo kući, pa mi nastavljamo da radimo dalje. Prošle godine smo odlično prošli, kada su bazeni u pitanju. Ove godine smo dodali dva bazena i đakuzi, zadovoljan sam. Nadamo se još jednoj dobroj sezoni – otkrio je Vladimir,piše SrbijadanasPošto je spor sa Pink televizijom i dalje u toku, Tomović je otkrio kako napreduje proces.

– Ove godine nisam bio u “Zadruzi”. Mnogo vremena smo potrošili na kuću. Nisam pratio ovu sezunu, iskreno. Zanima me samo jedna stvar, a to je da na sudu pobedim Pink. Ja sam definitivno neko ko mora da ih pobedi, jer ono što sam ja uradio one godine je samo 1% onoga što dopuštaju da se radi ove godine. Dao sam sve sile na rad i red, sutra imamo ročište. Moj pravni tim radi na tome. Sto posto sam nevin i to ću da dokažem na sudu – otkrio je Vladimir i dodao da nema šanse da izgubi slučaj.Advokat mi kaže da ne postoji šansa da izgubim taj spor. Ključni dokaz je to što imam stavku u ugovoru da na dvonedeljnom nivou oni treba da mi uplaćuju novac, a oni mi nisu uplaćivali novac na dvonedeljnom nivou. Dakle, ta stavka je prekršena od prvog dana, znači ne posle pet meseci, nego odmah. Ja sam za to kasno saznao, krenuo sam sa štrajkom glađu, legitimnim načinom da izborim svoja prava, oni su me diskvalifikovali, sada žele 50.000 evra, sve i da izgubim na sudu, nikada im jedan euro neću dati – istakao je Tomović za “Avaz TV”.

S obzirom da se sutra susreće sa čelnim ljudima Pink produkcije, ostaje da vidimo kakvu odluku će doneti sud.

Facebook komentari