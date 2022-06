NAJGORE LICE FILIPA CARA! Opleo po bivšim djevojkama: “Ne valja nijedna!” Tvrdi da je on bolji od svih

U toku je emisija “Gledanje snimaka”. Filip Car tražio je reč kako bi komentarisao raskid Mateje Matijevića i Mine Vrbaški. Mateja je rekao da je Mina u bonusu, a ja sam rekao da devojke treba da razmišljaju šta rade. Nekad se dođe na naplatu – rekao je Car.

– On voli ovakve veze, zato se nismo sklopili. Da je bilo nekih stvari, mi bismo ostalu u vezi – dobacila je Anđela.

. Mi možemo da kažemo da je Mateja folirant, ali ja ga razumem. Je l’ treba da nabrojim nas koji se teramo po 10 meseci i svađamo se? Mislim da ga je uzdrmao i konflikt sa mnom, a ona nakon dva dana prozove bivšeg momka. Ja nikad ne bih izabrao devojku sa kojom sam nešto imao. Ovo što je on zamerio, napravio bih veću frku – pričao je Filip.Zamisli da je Dalila rekla da bira Filipa, Luksa i Dejana – dodao je Mateja,piše Srbijadanas

– Ja nemam dobro mišljenje o Mini. Meni se desio sa njom konflikt i jako sam realan. Nemam konflikt sa njom, ne zanima me. Interesantno je što mu se do juče pričali da ga ona folira, a kad on donese odluku u njemu je problem – nastavio je FIlip.

– Stavljao se na test – dodao je Karić.

