“SVE JE LAŽ!” – Rijaliti BOMBA iznijela dokaze da je NJIHOVA VEZA najobičnija IGRA! POBJESNILA!

Posljednjih dana u Bijeloj kući pažnju privlači nekoliko događaja od kojih je jedno otkriće ljubavne veze. U pitanju je novootkrivena romansa između Jovane Tomić Matore i Sandre Bajić poznatije kao Mc Aleks.

Pjevačica Maja Nikolić poznata je kao neko ko pažljivo prati i rado raskrinkava sve odnose u “Zadruzi”, pa se oglasila i povodom ove teme:

– U Zadruzi ništa ne može da se sakrije! Ova mala Mc Aleks mi se čini kao da joj je nametnuta ta priča da bi Matora izašla u prvi plan jer se oko nje ništa ne vrti. Ništa se ne dešava kod nje jer ona nema partnerku. Za mene kao za gledaoca je to izmišljena priča – rekla je Maja na samom početku.

– Bila sam u četiri rijalitija, gdje ti, pored toliko kamera da sakriješ vezu od septembra mjeseca, to je apsolutna laž. Prema tome, toliko su providni, toliko su mi nezanimljivi, vrte razne i prazne priče, samo se bore za kadar i mjesto u rijalitiju da ne bi ispali. Mc Aleks ništa nije dala u rijalitiju. Matora ove sezone takođe ništa nije dala, zato što se ništa ne vrti oko nje – rekla je pjevačica.

Maja Nikolić smatra da su Matora i Mc Aleks namerno plasirale informaciju o navodnoj vezi kako bi sebi obezbjedile što bolji plasman i uopšte opstanak u rijalitiju.

– Znači bukvalno ne prezaju ni od čega i izmišljaju lažne priče! Evo odgovorno tvrdim kao neko ko je učestvovao 11 mjeseci u četiri rijalitija da pred kamerama ne možeš da sakriješ vezu naročito onu koja traje šest mjeseci. Mislim, to je takva laž. Eno vidjeli ste dodire između Frana i Đedovića, sve je to na Jutjubu, njihovi dodiri ispod stola, njihovo udvaranje… A da se sakrije veza između Matore i Mc Aleks, to je bezveze! Kao uspjeli su da zavaraju kamere, a unutra ima hiljadu i jedna kamera. To je jedna velika laž u koju niko ne vjeruje – direktna je bila pjevačica, prenosi Pink.

