“NE BIH MOGAO DA GA NE VIĐAM!” NE ŽELIM DA DIJETE ODRASTA BEZ OČINSKE FIGURE: Osmakčić spomenuo svog tatu

Sukobi i konflikti između njih ne prestaju od momenta kada su saznali da je Viktorija u drugom stanju, a i sada je ista situacija, piše Novi.

– Najpametnije je da se ja očistim, jer samo mi spoj katastrofa. Dijete je velika odgovornost, a kod kuće imam dijete koje treba da izvedem na pravi put. Meni baba i deda pomažu, ali još jedno dijete, stvarno… Mlada sam, imam vremena za sve…

Meni sve ovo teško pada, jer imam taj osjećaj… Da ne daj Bože, nešto nije u redu, okej je da prekinem, ali dok mislim da je sve u redu, teško mi je da mislim na to da zaustavim sve… Ne mogu toliko da idem u budućnost, ne mogu da se opterećujem – govorila je Viki.

– Ja nju sa ženske strane razumijem, ali želim da kažem, juče sam naveo pet realnih stvari protiv toga… – dodao je Marko.

– Neko je rekao juče u kući, da li je možda sve ovo jer ti više ne voliš Viktoriju? – pitao je Filip.

– Biraću riječi, nisam ravnodušan, nije mi svejedno, ali ohladio sam se, nije to ta emocija… Nama čovjek ne može dati čašu vode da čuvamo. Naši karakteri su fatalni – odgovorio je Marko.

– Ja bih da odem sada odavde, ne mogu da slušam… Rekla bih samo svojoj porodici da sam okej i da ne brinu. A njemu bih rekla da mi na kraju krajeva i ne moramo da budemo zajedno – prekinula je Viki i izašla.

– Karakteri su nam za*ebani, porodice se ne slažu, takođe, ona je već u problemima i pod pritiskom… Da ne zaboravimo njeno dijete kod kuće, koje je već iz razorenog braka, a to ostavlja posljedice trajne… – nastavio je Osmalčić.

– Kad bi tako gledali, ni jedno dijete ne bi postojalo – dodao je Car.

– Ako bi se desila situacija da ne može da se prekine i da mora da se rodi, ja nikada ne bih mogao da dozvolim, da ga ne vidim ili da me ne zanima… Ja znam kako je kad si mali i kad ti treba i jedna i druga figura.

Nisam mogao da zamislim da nemam oca… Kada sam bio mali, prolazio sam jednim kvartom i bilo je tu nekih četvoro klinaca koji su me zastrašivali i zadirkivali… Kada sam došao kući rasplakao sam se od straha, a kad sam došao kući, tata je skočio, sjeo na motor, došao tamo i očitao im lekciju! Nikada me više nisu dirali. Otac me je učio da ne diram nikada, ali da meni ne smije da fali dlaka za glave!

Zamisli da sam tada živio bez oca, kakav bi bio? Ne mogu da dozvolim da moje dijete živi bez oca! Ali sam svjestan da mi nikada nećemo živjeti zajedno i to je jasno k’o dan! Ona nije najstabilnija, nije dobro! Ona, ako mene voli, treba da misli malo i na mene! Meni je to veliko sputavanje, neki smjer koji mi mijenja život…

Ali da imam i 35 godina, da je vrijeme, opet bih rekao ne, ako je pogrešan izbor osobe! – govorio je Marko.

– Prošle godine sam bio u odnosu za koji sam znao da je teška sp*dačina… Nakon nekog vremena dolazimo do sumnje da je u drugom stanju, dobija simptome… Iako sam mislio da nije za mene, da nas ništa ne čeka, stao sam uz nju i posvetio joj se maksimalno… Nisam želio da budem taj koji bi uradio tako nešto, a pritom generalno želim djecu… Rekao sam da je odluka na njoj, a da ću ja stajati iza toga, jer je to moje dijete! To mi nije jasno, ti si srčan, kako nemaš to nešto da ti proradi – govorio je Car.

