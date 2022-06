“MILJANA ĆE DOBITI ZABRANU PRILASKA!” – Zolina MAJKA OČAJNA: “Ona zna da NE MOŽE da SNOSI POSLJEDICE!”

Bosa Čolić nema mira od Miljane Kulić koja je ne prestaje sa prijetnjama iako je već pod istragom policije.

– Ja ne znam šta drugo da radim nego da sve te snimke i poruke nosim u policiju, što i radim. Čak mi je napisala da se ne plaši policije jer ima napismeno da nije normalna. Pa, onda neka je strpaju u ludnicu! Kaže, dobit će samo naredbu da bude kod kuće i da se jednom mjesečno javlja ljekaru! E to je najveći problem!

– To što Miljana svjesno sve radi i zna da ne može da snosi posljedice! Prošli put mi je pisala sa telefona nekog čovjeka koji drži restoran u Šimanovcima. Odmah je policija ušli u trag vlasniku broja. On se mučenik izvinjava, uvukla ga je u cijelu priču, ali i on će morati da se pojavi na sudu. Znam da će Miljana dobiti zabranu ulaska u Bosnu, a kad Lazar izađe iz rijalitija tražićemo i zabranu prilaska. I za nju i za Bebicu. Vidjeli ste onda sve radi kako Miljana kaže – priča Bosa.

– Ona Marija za svačije dijete govori kakvo je i svi su najgori samo je njena Miljana dobra. Što je ne vodi na liječenje? Neće da pomogne djetetu jer zna da poslije ova neće biti zanimljiva u rijalitiju, i da neće imati pare. Šta sve nisu izrekle o nama, pa to ni Sava ni Dunav ne mogu da operu, ali njima na čast i na dušu. Ja dijete kao da nisam poslala u rijaliti nego na ratište, jedva je izvukao živu glavu od nje. – rekla je ona, piše Srbija danas.

