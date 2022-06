ANĐELO UGLEDAO TEODORU DŽEHVEROVIĆ U ZADRUZI I ZAJECAO NA SAV GLAS: Ranković izletio iz Bijele kuće, priznao da je nije PREBOLIO!

– Ovo je dokaz da je Teodora bila ljubomorna na MC Aleks – rekao je voditelj.

– Anđelo, šta ti je teško palo? Vjerujem da će ti biti lakše da izbaciš sve iz sebe – pitao je voditelj Rankovića.

– Nemam šta da kažem. Tu djevojku nikada neću preboljeti… Sve što smo prošli ovdje, nikada – jecao je maneken.

– Koliko ti je bilo lijepo – pitao je voditelj.

– Ne želim da je uplićem, svako ima svoj život i … – nastavio je da jeca Ranković.

– Kada bih krenuo da pričam, pričao bih pet dana… Prošle godine kada sam ustao, sve me vratilo, nisam znao gdje bijem, svaki ćošak ovdje me podsjeća na nju. Šta da pričam – nastavio je da jeca Anđelo.

– Mi smo uvijek pričali i šalili se, to su stvari o kojima je trebalo pričati, oni su se čuli i nakon raskida… – pričao je Đedović.

– Da li si ikad oprostio majci što nije dozvolila vezu sa Teodorom? – upitao je Darko.

– Nikada mi niije branila, samo mi je rekla da nisam toliko srećan koliko bi trebalo da budem. Ja nikada nisam dobio zabranu. Kada smo krili od cijelog svijeta, moji su znali da smo zajedno – plako je Anđelo i rekao ovo.

– Je l’ je kriviš? – upitao je Darko.

– Ne, majka je uvijek za sve u pravu. Nikada je ne bih krivio, bio sam ljut i bijesan ali je nikada nisam krivio, niti ću je kriviti. Bila je u pravu da to neće trajati. Neka bude to, to je dovoljno – izjavio je Anđelo.

– Koliko je teško pomiriti se sa tom činjenicom? – upitao je Darko.

– Ja mogu sada da odem na poligraf, nisam poljubio drugu djevojku. To što sam ovdje spomenuo da mi se neko dopao, nije ni dio nečeg takvog. Ovo je običan snimak koji nema veze sa mnom. Sve me pogađa, sve mi se skuplja, ja bježim od ovakvih snimaka i svega. Možda zna samo par osoba zna koliko sam se borio za sve to – rekao je Anđelo kroz suze, piše Kurir.

