VIDOJE JE DOŽIVIO NAJGORU SMRT AKO JE UMRO NA LJUBAVNICI – Jovana Jeremić progovorila o Pišekovoj: On je nju IZMASAKRIRAO, BRUKA!

Voditeljka otkriva za Star, a prenose mediji, šta se zarekla pod manastirom Ostrog i kakve vizije joj se javljaju poslije toga, prenosi Kurir.

Kada ti se prvi put u snovima javio Sveti Vasilije?

“Prvi put mi se javio kada sam imala problem na poslu. To je bilo 2015. godine kada sam izbačena sa RTS-a. Ja godinu dana od tog momenta nisam mogla da nađem posao, počinjem da sanjam značajne snove koji mi govore da će sve da bude u redu i stvarno ja nalazim posao i počinjem da radim iza kamere na Hepiju.”

Jel bilo ljudi koji nisu vjerovali u to što sanjaš?

“Ljudi koji su se sprdali sa mojim snovima uglavnom su me kasnije zvali da mi kažu kako im se nešto desilo. Oni moraju da shvate da se nisu sa mnom sprdali, nego su ismijavali Sveca.”

Da li je istina da si se zaklela pod Ostrogom da nikome nećeš biti švalerka?

“Tamo što ja obećam, ja to ne smijem da prekršim. Ako tamo kažeš da više nećeš da pušiš, više ne sijmeš da zapališ cigaretu, jer ako prekršiš više nećeš moći da dođeš. Pričam sve iz iskustva. Ja sam obećala da u životu nikad neću varati i obećala sam da nikada nikome neću biti švalerka. Zaklela sam se onog momenta kada sam imala najviše problema, najviše nepristojnih ponuda, zaklela sam se da bih spasila sebe. Poslije razvoda koliko sam imala tih nečasnih ponuda, nisam se ja slučajno zarekla. Ja sam morala da spasem sebe.”

Da li si prekršila neku zakletvu?

“Ja nisam pušač, ali sam umijela tako da zapalim po cigaretu, i ja sam pod Ostrogom rekla da neću više da pušim, međutim, prekršila sam to i cijele tri godine nisam mogla da odem na Ostrog. Ili je pukla guma na putu, ili mi se desilo nešto da ne mogu da krenem, i onda sam otišla u crkvu i obećala da neću više nikada pušiti, samo da mi dozvoli da dođem do Ostroga.”

Znaš li za koga ćeš da se udaš?

“Ja sada kada tebi pričam o mom drugom mužu i kao da ga vidim, ali njega nema, još ga nisam upoznala, a tačno znam kakav će biti. Ovaj dečko sa kojim sam bila do skoro, ja sam znala da on to nije. Moj drugi muž će biti moćan čovek, on neće biti iz Srbije, našeg je porekla, ali živi u inostranstvu. Ja ću biti sve vreme u avionu, ja to znam, ja ću na posao dolaziti avionom da odradim emisiju. Moj muž će biti poput muža Sandre Meljničenko. On će ili da se bavi naftom ili će imati lanac restorana i kafića, neko će misliti da sam luda, ali to će biti tako.”

Kako komentarišeš ovo što se desilo Nikolini Pišek?

“Meni je to užasno, jako mi je žao Nikoline, jer je ona meni kulturna i inteligentna žena, nije ovo zaslužila. Ako je varao nju, takvu ženu, onda je to i zaslužio. Svaki muškarac koji prevari ženu zaslužuje da umre. Ako je varao, Bog mu je vratio, ako nije onda mi je žao naravno. On je doživio najgoru smrt ako je umro na ljubavnici. To je bruka! On nije Nikolinu povrijedio, on je nju izmasakrirao. Ali, Nikolina treba da zna, to nije njena bruka, to je njegova bruka. Ja nemam onu teoriju o pokojniku sve najbolje. Ako neko nije bio dobar čovjek to mora da se kaže i kada ga više nema!”

