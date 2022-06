POLICIJA PRIVELA ZADRUGARKU – ONESVEŠĆENU JE ODVUKLI U STANICU! Neviđena drama – reagovala HITNA POMOĆ

Pevačica i bivša zadrugarka Sandra Čaprić doživela je juče pravu dramu kada je imala saobraćajnu nezgodu.

Sandra je ispričala da joj je žena, koja je udarila njeno vozilo, fizički nasrnula na nju.

– Juče sam skretala u ulicu s desne strane, žena je išla sa leve sa “jugom”. Otpozadi me je udarila u kuku, pozvala sam policiju, policija je došla, napisala nam da smo se parkirale nepropisno na ulici gde me je žena udarila… Posle toga me je žena išutirala, moja drugarica je sve to snimila, i ona je snimila nas. To je krivično delo, ja snimke njene nemam. Policija je rekla da to njih ne interesuje uopšte, da treba da zovemo interventnu… Interventna je stigla, otišli smo u policiju da damo izjavu, pošto me je ta žena išutirala. Završili smo sve, pričali smo o “Zadruzi”, svemu, rekli su da sam neko ko je najvaspitaniji izašao odande i kad ću da im pevam… – priča Sandra, međutim tu nije bio kraj neprijatnostima.

Sandra je ušla u klinč sa saobraćajcima koji su, kako kaže, bez ikakvog naloga pokušali da joj oduzmu vozilo.

– Odlazim iz policije, da uđem u sopstveni auto i dolaze ta dva saobraćajca, koje ništa nije zanimalo, što su mi pisali kaznu za nepropisno parkiranje. Rekli su mi da je provera automobila, otvorila sam haubu, dala da izvade sve stvari iz auta, međutim rekli su da nemam broj na motoru, broj šasije se ne poklapa… Gospoda ne znaju da se na BMW-u odozdo vidi taj broj, pošto je novi model. Krenuli su da mi otimaju lične stvari iz mojih ruku, požalila sam se interventnoj da oni nemaju nikakav nalog za oduzimanje mojih kola. Interventna je rekla: “Zašto dirate devojku, kad je sve okej?”, oni su rekli:”E, sad ćemo da se igramo rijalitija”.

Bivša zadrugarka imenovala je policajca, a potom priznala da će pravdu potražiti na sudu.

– Ljudi su me posavetovali da se ne kačim sa njim, jer je on najgori u policiji u Kragujevcu, on me je juče maltretirao. Uhvatili su me za ruke, napravili par modrica. Vukli su me u stanicu, jer nisam želela da dam ključeve. Uzeli su mi sve iz ruku, ja sam se onesvestila unutra, a mojoj drugarici, koja je došla iz Nemačke, uzeli su pasoš. Dali su mi hitnu pomoć, hitna pomoć me je išutirala na podu i rekla da se foliram kao da sam u rijalitiju. Želim da zamolim da se ovome stane na put, imala sam suđenje sinoć u 10 sati, suđenje se nastavlja – rekla je ona za Pink.rs.

