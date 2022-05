OSTAVIO JE BEZ TEKSTA: Car se USPROTIVIO Dalili i nahvalio OVU zadrugarku! Siguran u njen MORAL!

U toku si i izbor potrčaka kao i pretres nedelje, a voditelj Darko Tanasijević dao je riječ Filipu Caru koji je nahvalio Sandru Rešić, iako se Dalila okrenula protiv nje i prekinula prijateljstvo zbog malog budžeta.

– Retko imamo priliku da govorimo o Sandri, danas smatram da je bila iskrena. Mislim da mi je dala pravi budžet, koji bi i ja dao njoj. Sandra je neko ko nema ljubavne odnose pa nismo ni imali mnogo prilike da se uhvatimo za nju, jedino ima te neke probleme u prijateljskim odnosima… Mislim da je njen najveći problem to što je dobra, iskren i lojalan prijatelj, takođe je časna. Ja o moralu i poštenju mogu da pričam kada poznajem nekoga godinama i da sam upućen u sve, ali mogu reći za nju da jeste, iako za to ne mogu da dam ruku u vatru. Mnoge probleme koje ima sama sebi napravi i oberučke ih prihvati. Da se bori sama sa sobom bila bi najjača, ali uvek ima nekoga sa strane kao prošle godine Tomovoć, pa onda Ša i Tara, pa je tu bila i Rialda, pa navodno ne može bez Đedovića… Ona je inteligentna i pametna, ne znam zašto neke stvari sebi dozvoljava. Prošle godine je imala problem sa Ša, ove godine je isto ponovila, isto sa Anđelom se desilo ove godine… Čim je došlo do iznošenje prljavih stvari, čim je došlo do ograđivanja, tu je bio neki ozbiljan problem – govorio je Car.

– Mi nismo imali problem nikakav, ona je jedna od retkih koju nikada nisam uvredio – dodao je Ša.

– Bilo je tu trzavica, odnos je pukao… Pogrešila si i sa Dejanom, rekla si da se nisi sama spojila nego te je publika spojila sa njim. Da te je spojila sa Grujom da li bi i sa njim bila u istom odnosu? – vikao je Filip.

– Nisam ja ovde ustala i rekla da hoću da odem uz njega i vezana sa njim, već je to bio dio igrice – branila se Rešićeva.

– Ona sebi dozvoljava da bude poštar Tare i Ša, ona bira da bude skretničar između Dalile i Dejana… – nastavio je Car.

– Tu si u pravu – potvrdila je.

– Na kraju dolaziš do toga da moraš da budeš ta koja bira strane i ispadneš grbava. Đedović tako ne prolazi, realan je, ne bira strane… Kao da sama ne upravljaš sa svojim mozgom, ne znam šta se dešava… Ona je neko ko ne može da podnese tuđe probleme, Đedović je tu dosta drugačiji… Na kraju svi ljudi kojima je bila tu ne smatraju da je ispala korektna prema njima… Ispada kao da je najgora a bila je najkorektnija od svih. Šta ćeš dobiti od svega toga? Dobićeš Nobelovu nagradu? Dobićeš neke pare? Zbog svega toga, pogubiš se i nestaneš, a nemaš sopstveni problem uopšte – govorio je Filip, piše Srbija danas.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari